Jutta Urpilainen: Afrikka tarvitsee EU-takauksia

Komissaarin mukaan maanosaan pitää synnyttää kymmeniä miljoonia työpaikkoja vuodessa.

EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista ja muun muassa Afrikan asioista vastaava komissaari Jutta Urpilainen (sd.) varoittaa koronapandemian rajuista seurauksista.

– Jo ennen pandemiaa 135 miljoonaa ihmistä eli nälänhädässä. Kriisin myötä määrä on noussut. Pandemia on aiheuttanut katkoksia 1,6 miljardin lapsen ja nuoren koulunkäyntiin, eivätkä kaikki ole vieläkään palanneet luokkahuoneisiin. Naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta kodeissa on lisääntynyt. YK arvioi, että jopa 200 miljoonaa ihmistä ajautuu äärimmäiseen köyhyyteen pandemian seurauksena, Urpilainen kirjoittaa Uutissuomalaisen debatissa

Komissaarin mukaan koronavirus ja sen seuraukset tulevat vaikuttamaan unionin tulevien vuosien kehityspolitiikkaan.

– Kriisin jälkeisen jälleenrakennuksen keskeiseksi tavoitteeksi on noussut yhteiskuntien kriisinsietokyvyn vahvistaminen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi toimivia terveyspalveluja, luotettavia ruokajärjestelmiä sekä toisaalta turvallisia tietojärjestelmiä.

Urpilainen haluaa vauhdittaa yksityisiä investointeja Afrikkaan.

– Kehitysapua tarvitaan edelleen, mutta se yksin ei riitä esimerkiksi Afrikassa, jossa pitää synnyttää kymmeniä miljoonia työpaikkoja vuodessa ja näin tarjota nuorelle väestölle tulevaisuudenuskoa. Tarvitaan esimerkiksi takauksia, joilla voimme madaltaa riskiä investointia harkitseville yrityksille.