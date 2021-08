Jussi Saramosta Paavo Arhinmäen seuraaja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Entinen opetusministeri valittiin vasemmistoliiton ryhmäjohtajaksi.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä on valinnut kansanedustaja Jussi Saramon uudeksi puheenjohtajakseen.

Saramo on vasemmistoliiton varapuheenjohtaja, ja hän toimi opetusministerinä puheenjohtaja Li Anderssonin äitiysvapaan ajan.

Edellinen ryhmäjohtaja Paavo Arhinmäki on valittu Helsingin kulttuurin- ja vapaa-ajan apulaispormestariksi.

Saramon mukaan hallituksen syyskuun alussa pidettävä budjettiriihi on erityisesti ilmastoriihi.

– On tärkeää pitää kiinni tulevaisuusinvestoinneista, joita hallitus on jo tehnyt. Suomen tulevaisuuden kannalta meidän on panostettava tieteeseen, eikä leikattava sieltä, Jussi Saramo linjaa tiedotteessa.

Eduskuntaryhmä valitsi entisen sosiaali- ja terveysministerin Aino-Kaisa Pekosen työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtajaksi. Valiokunnan puheenjohtajuus oli sovittu kahden vuoden mittaiseksi, ja edellisen puheenjohtajan Anna Kontulan kausi päättyi.

Sosiaali- ja terveysministerinä toimii nyt Hanna Sarkkinen.

Eduskuntaryhmän ensimmäisenä varapuheenjohtajana jatkaa keravalainen Pia Lohikoski ja toisena varapuheenjohtajana Katja Hänninen Raahesta.