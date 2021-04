Jussi Saramo Ylelle: Suomi on selvinnyt koronasta poikkeuksellisen hyvin

Jussi Saramosta (vas.) Suomi on selvinnyt koronasta talouden osalta hyvin muihin verrattuna.

Opetusministeri Jussi Saramosta huomauttaa, että vaikka velkaa on koronan vuoksi otettu melko paljon, niin sen ottamiseen on ollut painavat syyt.

– Meillähän on tällä hetkellä aika hyvä tilanne verrattuna muuhun Eurooppaan ja muuhun maailmaankin, että me olemme selvinnet tästä melko vähäisin vaurioin, me olemme ottaneet velkaa vähemmän kuin verrokkimaat, se on ollut myös vastuullista, että jos sitä velkaa ei olisi otettu, niin meillähän olisi tullut täysi romahdus talouteen ja olisi tullut vielä kalliimmaksi myös taloudellisesti, Saramo perusteli Ylen Ykkösaamussa hallituksen talouslinjaa.

Ensi viikolla hallitus kokoontuu kehysriiheen, jossa määritellään valtion rahankäytön suuntaviivoja. Saramo sanoo hallituksen sitoutuneen julkisen talouden tasapainotukseen.

– Hallitus on sitoutunut siihen, että se tapahtuu tämän vuosikymmenen loppuun mennessä. Totta kai pitää aina niin kuin vastuullisesti katsoa eteenpäin, että se ura on sellainen, että se on realistisesti toteutettavissa ja siinä on järkeä.

– Kukaan ei voinut, silloin kun nämä tavoitteetkin on tehty, niin arvata, että tulee tällainen valtava maailmanlaajuinen globaali pandemia ja kyllähän Suomi on nyt siinä hyvässä tilanteessa, että me olemme – sekä tietysti terveyden kannalta mutta myös taloudellisesti – selvinneet tästä tähän asti poikkeuksellisen hyvin.

Kuntavaalien siirto oikea ratkaisu

Kuntavaalien vaalipäivän oli alun perin määrä olla huomenna 18. huhtikuuta. Koronaepidemiatilanteen vuoksi ne kuitenkin siirrettiin kesäkuulle. Vaikka vaalien siirron mielekkyyttä voikin Saramosta pohtia jälkikäteen, pitää hän sitä edelleen oikeana ratkaisuna.

– Jälkiviisaana voi tietysti miettiä, että olisiko vaalit sittenkin voinut pitää, mutta siinä vaiheessa kun päätöstä tehtiin, niin Suomen tautitapausten kasvu-ura oli hyvin huolestuttava ja räjähdysherkkä. Pelättiin, että joudutaan Irlannin tai Viron tielle, jossa yhteiskunta olisi ajautunut tosi vakavaan kriisiin, ja silloin oli vastuullinen ja oikea päätös, siirtää vaaleja.

–Totta kai nyt tässäkin tilanteessa, kun näyttää että mennään yhä kohti parempaa niin se on myös vaalien demokraattisen järjestämisen kannalta hyvä, että kaikki varmasti pystyvät sitten äänestämään.

Kuntavaalien siirtoa ei tulisi Saramon mukaan ajatella sen kannalta, miten se vaikuttaa vaalien tulokseen.

– No sitä [siirron vaikutuksia vaaleihin] on vaikea sanoa ja nämä on niin vakavia asioita, että vaalien siirtoa ei minusta voi ajatella sillä lailla, että miten se voi mahdollisesti vaikuttaa tulokseen, Saramo toteaa,