Jussi Niinistö Ylellä: Venäjän ministerillä puurot ja vellit sekaisin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomen puolustusministerin mukaan kovalla retoriikalla saadaan siirrettyä huomio pois vaikeista kotimaan asioista.

Puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) ei pidä Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigun puheita juurikaan normaalista poikkeavana.

Ministeri Shoigu paheksui tiistaina Venäjän puolustusministeriön kokouksessa Suomen ja Ruotsin Nato-yhteistyötä. Hän puhui myös vastatoimista, mutta ei kertonut mitä ne olisivat.

Shoigun kommentit koskevat ilmeisesti kahta Suomen ja Ruotsin tekemää yhteistyösopimusta: sotilasliitto Naton kanssa vuonna 2014 solmittuja isäntämaasopimuksia sekä toukokuussa Yhdysvaltojen kanssa tehtyä kolmenvälistä aiejulistusta.

Ministeri Niinistön mielestä näyttää siltä, että Shoigu on sekoittanut nämä kaksi sopimusta.

– Tässä on jonkin verran asiavirheitä yksityiskohdissa. On mennyt puurot ja vellit sekaisin, Niinistö sanoo Ylelle.

– Myös Helsingin hybridiosaamiskeskus näyttää muuntuneen jonkinlaiseksi Yhdysvaltoihin linkkautuneeksi kyberoperaatiokeskukseksi, mitä se ei tietenkään ole, Niinistö korostaa.

Ministeri Niinistön mukaan samanlaista retoriikkaa on kuultu aiemminkin Venäjän puolustushallinnon suunnalta.

– Tätä keinoa on Venäjällä viljelty aiemminkin. Nato ja länsi ovat perinteinen uhkakuva Venäjälle. Venäjä kokee itsensä useasti saarretuksi, Niinistö toteaa.

Niinistö sanoo Shoigun viestin olevan silti hyvin selkeä.

– Ministeri Shoigu tai Venäjä ylipäätään ei halua Suomen tai Ruotsin liittyvän Natoon. Se tämä viesti on, ja tämä viesti on kuultu monta kertaa. Kyllä suomalaiset voivat nukkua yönsä ihan hyvin, hän huomauttaa.

Hän arvelee, että kovalla retoriikalla saadaan siirrettyä huomio pois vaikeista kotimaan asioista.

– Voi olla, että tässä on kyse jonkinlaisesta rivien kokoamisesta. Venäjällä on mittavia sisäisiä ongelmia, josta tällä hetkellä suurin on ehkä eläkereformi. Lännellä pelottelu voi viedä ajatukset muualle, ministeri sanoo.