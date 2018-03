Jussi Niinistö: Puolustuksen säästöt ylimitoitettu törkeästi

Puolustusministerin mukaan välivuodet puolustuksen kehittämisessä käyvät kalliiksi.

Jussi Niinistön mukaan puolustuksen resurssitulevaisuus ei näytä kansantalouden nosteesta huolimatta niin valoisalta kuin voisi luulla.

– Uhkakuvana on hallituksen säästöohjelma, jonka tavoite on, sinällään aivan oikein, karsia kuntien, maakuntien ja koko julkisen sektorin kustannuksia. Puhutaan ns. JTS-miljardista. Valitettavasti valtiovarainministeriö on kohdentamassa tätä säästöä törkeän ylimitoitetusti puolustushallinnolle, puolustusministeri Niinistö (sin.) totesi 225. maanpuolustuskurssin avajaisissa maanantaina.

Hänen mukaansa kaava, jolla säästöt lasketaan hallinnonalan toimintamenojen mukaan, ei toimi.

– Puolustushallinnossa on valtion suurin virasto – puolustusvoimat – jonka toimintamenot ovat luonnollisesti myös valtion suurimmat. Toteutuessaan kyseinen lisäleikkaus söisi korkoineen viime keväänä valmiuteen kohdennetut 50 miljoonaa euroa, Niinistö sanoi.

Hän korosti, ettei parlamentaarisesti hyväksyttyä puolustusselontekoa ja sen toimeenpanoa tule ”rapauttaa heti aluun”. Ministerin mukaan asia on pidettävä mielessä myös seuraavaa hallitusohjelmaa ja sen mahdollisesti sisältämiä julkisen hallinnon tehostuksia laatiessa.

Uusia ja rahoituksen osalta avoimia teemoja ovat Niinistön mukaan tulevaisuudessa myös EU:n puolustusyhteistyö, puolustusrahasto, vapaaehtoinen maanpuolustus, kriisinhallinta, sotilastiedustelulaki ja suurimpana kaikista Hornet-hävittäjien korvaajat.

Henkilöstö ei riitä

– Puolustusvoimauudistukseen niputettujen voimakkaiden säästöjen seurauksena on valmiutta kuitenkin jouduttu valitettavasti kehittämään osin jopa henkilöstön jaksamisen kustannuksella, Jussi Niinistö totesi.

Hänen mukaansa puolustusvoimat joutui supistamaan henkilöstönsä minimitasolle edellisen hallituksen päätösten seurauksena.

– Pari tuhatta tehtävää leikattiin, enemmän kuin millään muulla hallinnonalalla. Kuluneen kahden ja puolen vuoden aikana onkin tullut selväksi, että puolustusvoimien henkilöstömäärä on riittämätön turvallisuusympäristön muututtua.

Asevelvollisten laadukas koulutus, valmiusvaatimukset, tasokas logistiikka- ja johtamisjärjestelmä ja kansainväliset tehtävät muodostavat Niinistön mukaan kokonaisuuden, jota pyörittää koko ajan sama henkilöstö.

– Ei puolustusvoimilla ole joukko-osastoissaan erillistä valmiushenkilöstöä ja erillistä koulutushenkilöstöä, vaan asiat kulkevat käsi kädessä. Samat ihmiset niitä tekevät. Kahden miljoonan euron lisäys sopimussotilaiden palkkaamiseen on hyvä alku, mutta se ei paikkaa rakenteellista virhettä. Liian vähän on yksinkertaisesti liian vähän.