Jussi Niinistö MT:lle: Varusmiehet syövät kasvisruoan sijasta munkkeja

Puolustusministeri toteaa ’soijamötiköiden’ päätyvän roskakoriin.

Puolustusministeri Jussi Niinistön (sin.) mukaan armeijan pakolliset kasvisruokapäivät ovat lisänneet sotilaskotien pizza- ja munkkimyyntiä.

– Pitäisin hyvänä, että ihmiset voisivat lisätä lautasilla kasviksia, mutta ei ideologisella pakkotuputuksella. Jos on vain kasvisruoka, eikä lihavaihtoehtoa, nuorilla miehillä tulee vastareaktio, Niinistö toteaa Maaseudun Tulevaisuudelle.

Hän huomauttaa varusmiesten pettyvän usein liharuoan näköiseksi tehtyihin ”soijamötiköihin”.

– Nuoret miehet lappavat niitä lautasilleen normaalin annoksen, mutta kun he huomaavat, että heitä on huijattu, he heittävät ne roskin. Näin on päässyt käymään.

Puolustusvoimien suunnitelmana on tarjota varusmiehille pelkkää kasvisruokaa kaksi kertaa viikossa ilmasto- ja terveyssyistä. Koostumuksen on laskettu antavan energiaa 3300–3400 kilokaloria vuorokautta kohden.

Kokeilun on määrä jatkua marraskuun loppuun asti.