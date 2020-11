Jussi Halla-aho Ylelle: Donald Trumpilla on oikeutensa

Perussuomalaisten puheenjohtajan mukaan USA on ajautunut absoluuttisen hyvän ja pahan maailmaan.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-ahon mielestä USA:ssa tapahtuva vaalinäytelmä ei ole poikkeuksellinen. Hän muistuttaa, että vuonna 2000 Floridan ääniä laskettiin moneen kertaan ja vaaleja käytiin oikeudessa asti. Lopulta voittajaksi nousi George Bush nuorempi.

Halla-ahon mielestä Donald Trumpin kielenkäyttö on ristriitoja herättävää ja esittämänsä syytökset vaalipetoksesta harkitsemattomia, mutta toisaalta demokraattien oli vaikea hyväksyä aikanaan vuoden 2000 vaaleja ja myös Trumpin nousua presidentiksi.

– Trumpilla on harkitsemattomia puheita, mutta en lähtisi kyseenalaistamaan kenenkään oikeutta käydä oikeutta, Halla-aho sanoi Ylen Ykkösaamussa.

Halla-ahon mukaan on mahdollista, että Trumpin puheita on tulkittu osin väärin. Presidentti on Halla-ahon mielelestä puuttunut erityisesti Pennsylvanian postiääniin, joita ”ei ole päivätty” mutta jotka ovat tulleet päiviä muita ääniä myöhemmin laskettaviksi. Halla-ahon mukaan USA:n vaalitekniikassa on paljon puutteita, mitä ei Euroopassa voida ymmärtää.

Halla-ahon mukaan USA:n ongelma on, että siellä ovat vastakkain ”absoluuttinen hyvä ja absoluuttinen paha”.

– Mitä se merkitsee yhteiskunnille, jos aletaan elää omissa kuplissa, Halla-aho pohti.

Halla-ahon mielestä USA:n mediakenttä on tuon absoluuttisen jaon heijastuma. Hän muistuttaa, että esimerkiksi Fox-kanava tunnustetaan Euroopassa konservatiivikseksi, mutta toisaalta Halla-ahon mukaan yhtä lailla politisoitunut liberaalikanava CNN luetaan usein neutraaliksi kanavaksi, mitä se ei Halla-ahon mukaan siis ole.

Halla-ahon mukaan Joe Bidenin valinnan jälkeen moni Trumpin sysäämä aloite saattaa edetä urallaan. Halla-.aho uskoo, ettei esimerkisi kriittinen suhde Kiinaan tule juurikaan muuttumaan.