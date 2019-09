Jussi Halla-aho Ylellä: Ilmastoliike muistuttaa maailmanlopun kulttia

Perussuomalaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Jussi Halla-aho kritisoi maailmanmaineeseen nousseen ruotsalaisaktivisti Greta Thunbergin ympärille muodostunutta ilmastoliikettä. Hän kertoo, ettei usko itse mielenosoittamiseen.

– On oikeastaan mielenkiintoista että tämä Greta Thunbergin ympärille rakentunut hurmoshenkinen liike muistuttaa aika lailla tällaista maailmanlopun kulttia, Halla-aho sanoi Ylen Ykkösaamussa lauantaina.

Hänen mukaansa liikkeessä puhutaan siitä, että päätösten pitäisi perustua tieteelliseen tietoon, mutta toiminta näyttää aivan muulta.

– Kyllä tässä minun mielestäni pikemminkin on kyse suurten tunteiden lietsomisesta ja paniikin lietsomisesta. Mutta muistan kyllä itsekin, että 16-vuotiaana tiesin kaikesta kaiken.

Perjantaina järjestettyihin kansainvälisiin ilmastolakko-mielenosoituksiin osallistui Thunbergin mukaan yli neljä miljoonaa ihmistä 163 eri maassa. Hän osallistui mielenosoitukseen itse New Yorkissa, jossa kaduilla mieltään osoittamassa oli hänen mukaansa yli 250 000 ihmistä.

– Tämä on vasta alkua. Muutos on tulossa – pidit siitä tai et, Thunberg sanoo yhteisöpalvelu Twitterissä.

Over 4 million on #ClimateStrike today. In 163 countries. And counting…

If you belong to the small number of people who feel threatened by us, then we we have some very bad news for you:

This is just the beginning. Change is coming – like it or not. #FridaysForFuture pic.twitter.com/MHGRNx1tnH

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) September 21, 2019