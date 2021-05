Jussi Halla-aho: Vasemmisto on jäänyt oman itsensä panttivangiksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Perussuomalaisten puheenjohtajan mukaan globaalissa taloudessa työt teetetään siellä, missä se on kannattavinta.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho arvostelee ay-liikettä ja poliittista vasemmistoa siitä, että ne vastustavat toimia, joilla Suomen kilpailukykyä saataisiin parannettua. Halla-aho puhui tänään perussuomalaisten valtuuston kokouksessa.

– Ay-liike vastustaa heikennyksiä työttömyysturvaan ja irtisanomissuojaan, paikallisen sopimisen lisäämistä ja työehtosopimusten yleissitovuuden purkamista sekä lakko-oikeuden rajoittamista. Samoin se vastustaa sisäistä devalvaatiota eli palkkojen tosiasiallista leikkaamista, josta viime kauden kilpailukykysopimus oli esimerkki. Tämä on täysin ymmärrettävää. Me emme kuitenkaan enää elä siinä maailmassa, jossa nykyiset, työntekijää suojaavat mekanismit rakennettiin, Halla-aho sanoi.

– Osa vasemmistosta varmasti ymmärtää Suomen kilpailukykyongelmat ja niiden seuraukset suomalaiselle työlle ja yrittämiselle. Vasemmisto on kuitenkin jäänyt oman itsensä panttivangiksi. On liian suuri kiusaus yrittää voittaa vaalit pelottelemalla saavutettujen etujen menettämisellä. On liian suuri kiusaus luvata toimeentulostaan ja asemastaan huolestuneille äänestäjille, että kaikki voi jatkua kuten ennenkin, kunhan äänestätte meitä.

Puoluejohtajan mukaan jostain pitää voida myös luopua.

– Voidaan kuitenkin kysyä, kuinka paljon on iloa yleissitovista työehtosopimuksista ja irtisanomissuojasta, jos ei ole työpaikkaa. Jokin joustaa aina. Jos valuutta ei jousta eivätkä palkat ja työehdot jousta, työllisyys joustaa. Globaalissa taloudessa työt teetetään siellä, missä se on kannattavinta.

Osansa Halla-ahon arvostelusta sai myös elinkeinoelämä.

– Elinkeinoelämän ongelma taas on se, että vaikka se tunnistaa realiteetit vasemmistoa paremmin, se ei hae kompromissia vaan selkävoittoa. On totta, että yleissitovuus, irtisanomissuoja, pitkäkestoinen ansiosidonnainen työttömyysturva ja poliittisten lakkojen uhka vaikeuttavat työllistämistä ja vähentävät Suomen kilpailukykyä verrattuna useisiin verrokkimaihin, mutta elinkeinoelämä ei halua ymmärtää, että myös työntekijäpuolen neuvotteluasema on turvattava jollakin tavalla.

Halla-aho otti kantaa myös mahdolliseen hallitusyhteistyöhön kokoomuksen kanssa. Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi 21.5. kokoomuksen olevan valmis keskustelemaan hallituksen muodostamisesta perussuomalaisten kanssa seuraavien eduskuntavaalien jälkeen. Tämä kuitenkin edellyttää Orpon mukaan perussuomalaisilta yhteistyöhalua ja kykyä kompromisseihin esimerkiksi EU-politiikassa.

– Me ymmärrämme kompromissien välttämättömyyden ja olemme niihin valmiita. Meille ei kuitenkaan riitä vastineeksi se, että saamme armollisesti olla mukana hallituksessa. Jos me tulemme vastaan toiselle osapuolelle tärkeässä asiakysymyksessä, toisen osapuolen on tultava meitä vastaan meille tärkeässä asiakysymyksessä, Halla-aho sanoi.