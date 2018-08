Jussi Halla-aho USU:lle: Suomessa on riskilähiöitä

Suomi on kuin Ruotsi 15 vuotta sitten, perussuomalaisten puheenjohtaja sanoo.

Perussuomalaisten puheenjohtaja, europarlamentaarikko Jussi Halla-ahon mukaan on itsestään selvää, että Suomessa on maahanmuuttajien asuttamia riskilähiöitä. Hänen mielestään Suomi on samassa tilanteessa kuin Ruotsi 15 vuotta sitten.

Sisäinen turvallisuus, ongelmalähiöt ja jengit ovat nousseet Ruotsissa voimalla tapetille sen jälkeen kun eri puolilla Ruotsia poltettiin viime viikolla kymmeniä autoja. Pääministeri Stefan Löfvenin mukaan hyökkäykset oli koordinoitu niin hyvin, että ne muistuttivat ”sotilasoperaatiota”.

Ruotsissa on tapahtunut viime vuosien aikana runsaasti tuhopolttoja. Myös aseellinen väkivalta ja kranaatti-iskut ovat olleet kasvussa.

Jussi Halla-ahon mukaan Suomi seuraa Ruotsia.

– Suomessa on toistettu sitä, että meillä on aikaa välttää Ruotsin tekemät virheet, mutta samaan aikaan on tehty uskollisesti sitä, mitä Ruotsi on tehnyt, hän toteaa Uutissuomalaisen haastattelussa.

Halla-aho sanoo, ettei ongelmia voi ratkaista muulla kuin maahanmuuttajien määrän vähentämisellä.

Sisäministeri Kai Mykkänen totesi viime viikolla Verkkouutisille tuhopolttojen olevan jatkumoa Ruotsissa jo aiemmin tapahtuneelle. Ministerin mukaan ilmeistä on myös se, että Ruotsin poliisin kyky hallita tilannetta tietyissä lähiöissä on sellainen, joka Suomessa pitää pystyä välttämään.

Kai Mykkänen on sittemmin ehdottanut muun muassa jengien estämistä lähiöpoliiseilla.

Mykkäsen mukaan noin 20 uutta poliisivirkaa tarvitaan riskilähiöihin, joissa on nuoria, jotka ovat ajautumassa rikollisjärjestöihin. Ministeri haluaa virkoihin vuotuisen kahden miljoonan euron määrärahan.

– Lähtökohta olisi se, että esimerkiksi kuuteen lähiöön tulisi 2–3 poliisia per lähiö, mistä se noin parinkymmenen poliisin haarukka tulee. Ja heille hankittaisiin sitten kalusto ja varusteet, mistä se noin pari miljoonaa euroa tulee, Kai Mykkänen totesi IS:lle.