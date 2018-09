Jussi Halla-aho: Tavallista suomalaista syyllistetään

Perussuomalaisten puheenjohtajan mukaan sallittujen asioiden määrä vähenee.

Perussuomalaisten puheenjohtaja, europarlamentaarikko Jussi Halla-aho vastasi perussuomalaisten puolueneuvoston kokouksessa Lahdessa lauantaina pitämässään puheessa väitteisiin siitä, ettei perussuomalaisilla ole positiivsta visiota. Hän kuvasi omaa visiotaan sellaiseksi, että “ihmisten annetaan olla rauhassa ja keskittyä omaan elämäänsä”.

Halla-ahon mukaan sallittujen asioiden määrä yhteiskunnassa vähenee kaiken aikaa.

– Tavallisen ihmisen pitäisi koko ajan sipsutella varpaillaan ja puhua kieli keskellä suuta, ettei joku loukkaannu, pöyristy ja traumatisoidu. Tavallisen suomalaisen edellytetään koko ajan tuntevan syyllisyyttä kaukaisten maiden ongelmista, ilmastonmuutoksesta, ruokavaliostaan, omasta ihonväristään, sukupuolestaan tai sukupuolisesta suuntautumisestaan. Minun mielestäni tällainen ilmapiiri ei ole positiivinen visio, hän totesi perussuomalaisten tiedotteen mukaan.

Päätöksentekijöiden tehtävä on Jussi Halla-ahon mukaan siis ratkaista ja ehkäistä ongelmia.

– Siksi päätöksentekijöiden velvollisuus on puhua ongelmista. Perussuomalaiset ovat käytännöllinen puolue, eivät julistuspuolue. Jos ongelmia halutaan ratkaista, ne on ensin tunnistettava ja analysoitava. Tämän jälkeen on laadittava tiekartta: ryhdyttävä konkreettisiin toimenpiteisiin, jotka puuttuvat ongelmien syihin. Keskeinen ongelma tämän päivän politiikassa on se, että suurin osa puolueista keskittyy julistamaan.