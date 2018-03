Jussi Halla-aho: Taksiliikenteen vapauttaminen on huono muutos

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Perussuomalaisten puheenjohtajan mukaan sääntelyä tarvitaan.

Perussuomalaisten puheenjohtaja, europarlamentaarikko Jussi Halla-aho esittää Facebook-sivuillaan taksiliikenteen vapauttamisen perumista.

– Taksiliikenteen vapauttaminen on sekä ammattimaisesti toimivien yrittäjien että asiakkaan kannalta huono muutos. Se kannattaisi perua ainakin osittain.

Halla-ahon mukaan hinnoittelun vapauttamisen myötä taksin käyttämisesti tulee vaikeaa ja hankalasti ennakoitavaa.

– Tilaustakseissa ongelmat eivät ole niin suuria, mutta miten jatkossa toimitaan taksitolpalla tai vaikkapa lentokentän tai rautatieaseman taksijonossa? Näissä tilanteissa suuri määrä ihmisiä on saatava nopeasti autoihin. Eivät asiakkaat voi käydä neuvottelemassa useamman kuskin kanssa hinnoista. Tuleeko ratkaisuksi se, että eri taksiyhtiöt perustavat omat tolppansa?

Hän kritisoi erityisesti kuljettajatutkinnosta luopumista.

– Hallitus ilmeisesti näkee taksinkuljettamisen työnä, jota pystyy tekemään kuka tahansa. Jo nyt ainakin pääkaupunkiseudulla törmätään usein tilanteisiin, joissa kuljettaja ei osaa suomea eikä tunne kaupunkia, ja jossa matkustajan tehtäväksi jää toimia kartanlukijana. Tämäkin kehitys kiihtyy lakimuutoksen jälkeen.

– On vähän vaikea välttää ajatusta, että taksialasta halutaan luoda todella matalan kynnyksen sisäänheittoala, jolle voidaan työllistää (eli poistaa kortistosta) loputon määrä sellaisia ihmisiä, jotka eivät työllisty mihinkään muualle. Se, että takseja on liikaa, johtaa kuitenkin siihen, että tienestit laskevat, koska asiakaspohja ei kasva. Ne kuljettajat, joilla on edellytyksiä tehdä muitakin töitä, poistuvat vähitellen alalta, jolloin taso laskee entisestään, Halla-aho kirjoittaa.

Halla-ahon mukaan sääntely on toisinaan hyväksi sekä palvelun tarjoajalle että sen käyttäjälle.

– Suomessa on eurooppalaisittain, ja varsinkin Ruotsiin verrattuna, toimiva ja laadukas taksijärjestelmä, jota ei kannattaisi panna säpäleiksi.