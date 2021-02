Jussi Halla-aho: Suomen ilmoitettava, että raja on tullut vastaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

PS:n puheenjohtajan mukaan EU:n elpymispaketista saa rahaa, jos on harjoittanut vastuutonta taloudenpitoa.

Perussuomalaisten puheennjohtajan Jussi Halla-ahon mukaan Euroopan unioni pyrkii johdonmukaisesti kasvattamaan omaa valtaansa ja rooliaan jäsenmaiden lainsäädännöllisen ja budjettisuvereniteetin kustannuksella.

– Euroopan unioni edistää tätä supervaltaprojektia kriisien kautta ja niitä hyväksikäyttäen, Jussi Halla-aho sanoi eduskunnan välikysymyskeskustelussa.

Perussuomalaiset, kristillisdemokraatit ja Liike nyt tekivät välikysymyksen Suomen osallistumisesta EU:n elpymispakettiin.

Jussi Halla-ahon mukaan elpymispaketissa on kyse merkittävästä askeleesta unionin historiassa, sillä ”käytännössä jättiläisrahasto muuttaisi olennaisesti unionin luonnetta ja toimielinten ja jäsenmaiden välisiä suhteita”.

– Yhdessä otettu velka sitoo jäsenmaat entistä tiukemmin yhteen ja vie unionia kohti raskaampia yhteisvastuita. Velkaunionin syventämisellä pyritään yhtäältä sosialisoimaan taloutensa huonosti hoitaneiden jäsenmaiden rakenteelliset ongelmat ja toisaalta estämään uudet brexitit, Halla-aho sanoi.

Vaikka elpymispakettia perustellaan koronalla, koronan aiheuttamat vahingot eivät Halla-ahon mukaan ole ratkaiseva rahanjakokriteeri.

– Rahaa saa, jos on harjoittanut vastuutonta taloudenpitoa. Lisäksi paketista on muodostumassa uusi velkainstrumentti, jota tullaan käyttämään jatkossakin, vaikka järjestelyn väitetään olevan kertaluontoinen, Halla-aho sanoi.

Suuri takauskanta riski valtiontaloudelle

Halla-ahon mukaan 750 miljardin elpymisrahaston hyväksyminen lisäisi Suomen taloudellisia vastuita merkittävästi.

– Suomelle elpymisrahaston perustamisen myötä syntyvien uusien taloudellisten vastuiden määrä on huomattavan suuri suhteessa esimerkiksi valtion vuotuiseen talousarvioon. Suuri takauskanta on valtava riski valtiontaloudelle, Halla-aho näkee.

Viimeisten arvioiden mukaan Suomi saa elpymispaketista avustuksina noin 2,7 miljardia euroa ja maksaa paketista 6,6 miljardia euroa.

– Tämä tarkoittaa sitä, että EU:n elvytyspaketista syntyy Suomelle lähes neljän miljardin nettotappiot.

Hallitus perustelee pakettia sillä, että Etelä-Euroopan maiden elvyttäminen lahjarahalla on tärkeää Suomen viennille, vaikka kauppa elpymispaketin suurimpien hyötyjien kanssa on hyvin vähäistä.

– Paketin nettovaikutus voi olla Suomen talouden kannalta jopa kielteinen, koska Suomi elvyttää maamme vientiteollisuuden kilpailijoita, Halla-aho arvelee.

Jos hallitus haluaisi elvyttää kotimaista vientiteollisuutta, hänen mukaansa tämä voitaisiin tehdä leikkaamalla teollisuuden ja kuljetusalan kustannustekijöitä, kuten alentamalla työvoiman sivukuluja ja yritysten ja työntekijöiden verotusta sekä luopumalla toistaiseksi maailman kunnianhimoisimmasta ilmastopolitiikasta.

Turvallisuuspoliittinen pelikortti vedetty esiin

Halla-ahon mukaan elpymispakettia kohtaan esitetty kritiikki ei ole populismia tai propagandaa.

– Se on faktoihin, juridiikkaan ja asiantuntija-arvioihin perustuvaa analyysiä paketin perustavanlaatuisista ongelmista ja riskeistä.

Hänen mukaansa suomalaisia pelotellaan sillä, että paketista kieltäytyminen johtaisi Suomen eroon Euroopan unionista.

– Myös turvallisuuspoliittinen pelikortti on luonnollisesti vedetty esiin. Joko kannatat velkaunionia, tai pelaat Putinin pussiin.

Halla-ahon mukaan EU ei erota maksajia, vaan silloin palataan neuvottelupöytään.

– Jos Suomi haluaa olla kokoaan suurempi vaikuttaja, sen on torjuttava tämä paketti ja ilmoitettava, että raja on nyt tullut vastaan. Jonkun on näytettävä esimerkkiä, Halla-aho linjasi.