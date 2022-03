Jussi Halla-aho: Sodasta hyviä ja huonoja uutisia Venäjän naapureille

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja toivoo, että Ukrainalle annetaan sen tarvitsemat aseet.

Ukrainan sota tarjoaa hyviä ja huonoja uutisia Venäjän naapureille, arvioi eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho (ps.).

– Hyvä uutinen on, että Venäjä ei pysty kukistamaan määrätietoista, järjestäytynyttä ja valmistautunutta puolustajaa. Epäpätevyys ja korruptio ovat rampauttaneet heidän armeijansa, Halla-aho tviittaa.

– Huono uutinen on, että ymmärtäessään sotilaallisen kyvyttömyytensä venäläiset tappavat ja tuhoavat kaiken, mikä on näkyvissä ja ulottuvilla. Heillä on tarpeeksi rohkeutta ryöstää ja kiusata siviilejä ja ampua raketteja kaukaa, ja heidän aseensa ovat riittävän tarkkoja osuakseen asuinalueille.

Siksi Venäjän hyökkäyksen estäminen riittävällä ja uskottavalla pelotteella on hänen mielestään ehdottomasti parempi vaihtoehto kuin venäläisten lyöminen taistelukentällä.

– Venäjällä on laaja alue ja paljon ydinaseita. Tämä luo illuusion suuruudesta sekä Venäjän sisällä että sen ulkopuolella. Alue ja ydinaseet piilottavat todellisuuden siitä, että Venäjä on taloudellisesti, moraalisesti, henkisesti ja sotilaallisesti epäonnistunut (valtio).

Hän toivoo, että sanktioruuvia kiristetään ja Ukrainalle annetaan sen tarvitsemat aseet.

1/6 The war has good news and bad news for Russia's neighbours. — Jussi Halla-aho (@Halla_aho) March 23, 2022