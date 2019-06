Jussi Halla-aho: PS ylivoimaisesti suurin duunaripuolue

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Puoluejohtajan mukaan perinteiset jakolinjat ovat nyt vähemmän tärkeitä.

Perussuomalaisten puoluekokouksessa Tampereella jatkokaudelle valitun Jussi Halla-ahon mukaan puolueen on tehtävä sen äänestäminen helpoksi ja tarjottava samaan aikaan niin selkeää vaihtoehtoa, että kansalaisilla on syy äänestää perussuomalaisia. Perinteiset jakolinjat oikeiston ja vasemmiston välillä ovat viime vuosina muuttuneet hänen mukaansa vähemmän tärkeiksi sekä Suomessa että muualla länsimaissa.

– Kun tutkitaan kannattajarakennetta, havaitaan, että me olemme ylivoimaisesti suurin puolue duunareiden keskuudessa. Samaan aikaan me olemme erittäin suuri puolue yrittäjien keskuudessa, Halla-aho sanoi avauspuheessaan.

Yksittäiset teemat ja ilmiöt eivät hänen mukaansa riitä selittämään sitä, että perussuomalaisten kannatus kaksinkertaistui puolessa vuodessa.

– Tärkein selittäjä on minun käsitykseni mukaan se, että me yksinkertaisesti pääsimme ääneen paljon enemmän kuin ennen, sekä vaalikeskusteluissa että turuilla ja toreilla. Perussuomalaiselle politiikalle on kysyntää paljon enemmän kuin 10 tai edes 20 prosenttia.

Halla-ahon mukaan perussuomalaisia äänestetään kuitenkin vain niin kauan, kuin se on vaihtoehto.

– Meidän tuleekin entistä enemmän keskittyä avaamaan kansalaisille sitä, että meidän vaihtoehtomme ei perustu synkkään mielenlaatuun, ilkeyteen tai julmuuteen vaan realismiin, reiluuteen ja terveeseen järkeen.