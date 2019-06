Jussi Halla-aho: PS-nuoret ajetaan käytännössä konkurssiin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Perussuomalaisten puheenjohtajan mukaan nuorisojärjestöllä ei ole kykyä maksaa valtionapua takaisin.

– Oma näkemykseni on, että tuen peruuttaminen ja takaisinperiminen on kohtuuton seuraus yksittäisestä typerästä tviittauksesta. Päätökseen on syytä hakea oikaisua ja tarvittaessa viedä se oikeuteen, perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho kommentoi perussuomalaisten nuorten valtionavustuksen eväämistä omalla Facebook-tilillään.

Opetus- ja kulttuuriministeriö antoi keskiviikkona päätöksen PS-Nuorten valtionavustuksen maksamisen lopettamisesta ja takaisinperinnästä. Halla-aho toteaa, että ”päätöksen tehnyt opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtaja Esko Ranto on sosialidemokraattien jäsen ja entinen vaikutusvaltainen järjestö- ja paikallispoliitikko”.

– Perussuomalaisia nuoria on rahoituksen osalta syrjitty koko järjestön olemassaolon ajan suhteessa muihin poliittisiin nuorisojärjestöihin. Muutaman öyhöttäjän kommentit tarjosivat poliittisille vastustajille herkullisen tilaisuuden, jota ei tietenkään jätetty käyttämättä, Halla-aho kirjoittaa.

– Päätös on kohtuuton, koska se käytännössä lopettaa PS-nuorten toiminnan ja ajaa sen konkurssiin. On selvää, että järjestöllä ei ole kykyä maksaa takaisin jo suoritettua 57 000 euron erää. Takaisinperintä on perusteeton siltäkin osin, että kyseistä summaa ei tietenkään ole käytetty mihinkään nuorisolain vastaiseen tarkoitukseen vaan normaalin järjestötoiminnan kuluihin.

Halla-ahon mukaan kyseessä on ensimmäinen kerta Suomen historiassa, kun nuorisojärjestöltä peruutetaan ja peritään takaisin jo myönnetty julkinen tuki.

– Päätös avaa ovet sille, että kulloinkin vallassa olevat puolueet voivat enemmän tai vähemmän mielivaltaisilla perusteilla sabotoida kilpailijoidensa toimintaa. Näin ei toimita vapaassa maassa ja oikeusvaltiossa.

Halla-ahon mukaan PS-nuorten kritisoiminen tapauksesta on kuitenkin oikeutettua.

– Se, että ministeriön päätös on poliittinen, epäoikeudenmukainen ja väärä, ei tietenkään muuta sitä seikkaa, että eräät PS-nuorten toimijat syöttämällä syöttivät vastustajan lapaan ja kaikin tavoin pahensivat tilannetta. Mahdolliset seuraukset kärsii koko järjestö ja kaikki sen jäsenet. Siksi toistan aiemman, sekä sisäisesti että julkisesti esitetyn toiveen, että PS-nuorten jäsenistö reagoisi järjestössä olevaan ongelmaan niillä keinoilla, joita yhdistysdemokratia ja säännöt sille suovat.

Halla-ahon mukaan nuorisojärjestöä voi paheksua, ”vaikka hän on itse kirjoittanut paljon hurjempiakin kirjoituksia”.

– Sopiihan sitä tykitellä, jos tuntuu siltä, että oma lompakko antaa myöten. Kaikin mokomin, Halla-aho kuittaa.