Jussi Halla-aho on valmis pääministeriksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Perussuomalaisten puheenjohtajan mielestä Antti Rinne on pääministeri vain siksi, että Rinne puhui muunneltua totuutta eläkeläisille.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho arvioi, että pääministeripuolue SDP kannatus on laskenut petettyjen vaalilupausten vuoksi. Hän muistuttaa, että demareiden kannatus lepää voimakkaasti eläkeläisten varassa, eikä puolueella ole juurikaan nuorisokannatusta.

– Nämä petetyt vaalilupaukset vappusatasiin ja tällaisiin asioihin liittyen ovat tuottaneet pettymyksen demareiden äänestäjille. Tämä selittää osaltaan kannatuksen katoamista, perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho sanoo Verkkouutisille.

Ylen tänään julkaisemassa mielipidemittauksessa SDP on pudonnut vihreiden taakse neljänneksi suurimmaksi puolueeksi 13,9 prosentin kannatuksellaan. Puolueen kannatus on laskenut 1,7 prosenttiyksikköä edellisestä mittauksesta.

Perussuomalaisten kannatus puolestaan on noussut yli kahdella prosenttiyksiköllä 23,0 prosenttiin. Kaulaa seuraavaksi suurimpaan puolueeseen, kokoomukseen, on lähes kuusi prosenttiyksikköä.

Muut puolueet laukalla maahanmuutto- ja ilmastokysymyksissä

Halla-ahon mukaan perussuomalaisten kannatusta nostaa pitkällä aikajänteellä johdonmukaisuus ja selkeys omassa viestinnässä ja se, että perussuomalaiset on monissa kysymyksissä vaihtoehto kaikille muille puolueille.

– Sitten uskon myös, että perussuomalaisten hieman muista poikkeava tapa puhua ja tehdä politiikkaa vetoaa myös sellaisiin ihmisiin, jotka eivät välttämättä äänestä lainkaan eivätkä ole ilmaisseet mitään puoluekantaa kyselyissä. Ainakin toivon, että pystymme aktivoimaan myös sellaisia ihmisiä.

Halla-ahon mukaan asiakysymyksistä perussuomalaisten kannatusta nostavat maahanmuutto kaikkine lieveilmiöineen, sen vaikutus julkiseen talouteen ja turvallisuuteen sekä ilmastopolitiikka ja sen vaikutukset tavallisen ihmisen kukkaroon ja elämään.

– Näissä molemmissa kysymyksissä kaikki muut puolueet ovat olleet jo vuosia melkoisella laukalla, ja moni ihminen on kyllästynyt siihen varsinkin keskustassa ja kokoomuksessa ja osittain myös demareissa.

Keski-ikäisellä, valkoisella heteromiehelläkin on äänioikeus

Halla-ahon mukaan perinteiset puolueet ovat tehneet aikoinaan valinnan jäljitellä vihreitä vedotakseen stereotyyppiseen koulutettuun, nuoreen kaupunkilaisäänestäjään.

– Heiltä on ehkä unohtunut se, että on olemassa muunkinlaisia äänestäjiä. Vaikka kaikki inhoavat keski-ikäistä, valkoista heteromiestä, niin silläkin on edelleen äänioikeus tässä maassa ja se varmaan näkyy tässä kannatusvuodossa.

Halla-ahon mielestä nyt, kun Antti Rinteen (sd.) hallituksen kokonaiskannatus on ”erittäin surkealla tolalla”, voidaan kysyä, ketä Rinteen hallitus edustaa.

– Onhan tämä moraalisesti tietenkin aika mielenkiintoinen tilanne, että pääministeri Rinne on tällä hetkellä pääministeri vain siksi, että hän valehteli eläkeläisille riittävästi vaalien alla – anteeksi, puhui muunneltua totuutta – ja esitti lupauksia, joita hänellä ei ollut aikomustakaan lunastaa.

Halla-aho uskoo, että tuore gallup lisää hallituksen sisällä paineita ja hän arvelee, että keskustalle tulee kaikkein voimakkaimmin tarve tehdä irtiottoja varsinkin ilmastopolitiikassa niistä linjauksista, joihin keskusta sitoutui vuoden 2018 syksyllä puolueiden yhteisissä ilmastolinjauksissa.

– Mutta en usko, että keskustalla riittää poliittista kypsyyttä tilanteen korjaamiseksi, vaan he aikovat todennäköisesti vain kiihdyttää perussuomalaisten kimpussa pörräämistä istuntosalissa. Tästä nyt ei meille mitään poliittista vahinkoa ole koskaan ollut. Luultavasti se vaikuttaa negatiivisesti keskustan omaan kannatukseen myös jatkossa, Halla-aho arvioi.

Perussuomalaiset pyrkii pääministeripuolueeksi

Halla-aho ei innostu ajatuksesta, että perussuomalaiset ja kokoomus tarjoaisivat keskustalle pääministerin paikkaa uuden hallituksen muodostamiseksi. Perussuomalaiset, kokoomus ja keskusta muodostavat jo kolmistaan enemmistön eduskunnassa.

– Keskusta oli sekä vaaleissa että nyt enemmän pikkupuolue kuin iso puolue, että ei tietenkään keskustalle pidä pääministerin paikkaa tarjota. Me emme kannata sellaista politiikan tekemistä, Halla-aho vastaa.

Tällä hetkellä perussuomalaiset on selvästi suurin puolue mielipidemittauksissa. Muista puolueista kuulee välillä heittoja, ettei Halla-aho olisi itse valmis pääministeriksi.

Olisitko, jos perussuomalaiset on suurin puolue vaaleissa?

– Enhän minä näin ole sanonut missään, mutta politiikka ei ole minulle samalla lailla henkilökohtaisten ambitioiden tavoittelua tai täyttämistä kuin se on ehkä jollekin muulle politiikassa toimivalle. Perussuomalaiset tähtää vaaleissa siihen, että se olisi suurin puolue ja jos se on suurin puolue, se tietenkin pyrkii olemaan pääministeripuolue. Ja silloin ilmeinen pääministerikandidaatti on se, joka sattuu sillä hetkellä olemaan perussuomalaisten puheenjohtaja, Halla-aho vastaa.

Ja jos se olet sinä, et myöskään kieltäydy paikasta?

– En viitsi toistaa sitä rimpsua, jonka äsken sanoin, mutta se on meidän linjamme.