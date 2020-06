Jussi Halla-aho: Oliko koulutuskohu demareiden kosto?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

PS:n puheenjohtaja pohtii, tuotiinko kohu julkisuuteen puoluepoliittisista syistä.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-ahon mukaan valtiovarainministerin paikalta eronneen Katri Kulmunin (kesk.) koulutuskohun taustalla saattoi olla puoluepolittisia syitä. Halla-aho kommentoi ministerin eroa puolueen verkkolähetyksessä maanantaina.

– Kulmuni syyllistyi kepulaiseen perisyntiin: hän sekoitti omat rahat ja veronmaksajan rahat. Tämä on valitettavan tavallista Suomessa, joka kuulemma on maailman vähiten korruptoitunut maa, Jussi Halla-aho totesi ja jatkoi arvioimalla vallan antavan mahdollisuuden pumpata resursseja ”omiin taskuihin, kavereiden taskuihin ja oman äänestäjäryhmän taskuihin.”

– Toki voi olla niin, että Kulmunin rahastus tuotiin julkisuuteen ahtaista puoluepoliittisista syistä. Oliko kyseessä demareiden kosto Rinteen savustamisesta, vai kepun sisäinen operaatio, jonka takana on kymmenen prosentin kannatuksen aiheuttama paniikki, sen – ehkä – kertoo historiankirjoitus, hän sanoi.

Hänen mukaansa pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksella on tällä hetkellä kaksi suurta ongelmaa. Ensimmäinen on hänen mukaansa uhka hallitukselle itselleen ja toinen Suomelle. Ensimmäinen ongelma on hänen mukaansa ”keskustan surkea kannatus, jota Marinin gallup-suosio vain korostaa”.

Toinen ongelma liittyy hallituksen sisäiseen erimielisyyteen yhteisistä tavoitteista.

– Jokainen puolue pyrkii ulosmittaamaan omalla tontillaan sen, mikä ulosmitattavissa on. Tästä räikein esimerkki on vihreät, jonka luonne yhden asian puolueena on tullut korona-aikana erinomaisesti esille, hän sanoo.

Perussuomalaiset erotti viime viikolla PS:n kansanedustaja Ano Turtiaisen sen jälkeen, kun hän tviittasi pilkkakuvan poliisin Yhdysvalloissa surmaamasta George Floydistä. Jussi Halla-ahon mukaan päätös erottamisesta tehtiin ”omista syistämme.”

– Eduskuntaryhmässä, jos missä, pätee kolmen muskettisoturin sääntö: yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta. Eduskuntaryhmä ei uhraa yksittäistä jäsentään, mutta myöskään yksittäinen jäsen ei uhraa eduskuntaryhmää. Lojaliteetin on toimittava kumpaankin suuntaan tai se ei voi toimia lainkaan, Halla-aho totesi.