Jussi Halla-aho: Olemme siinä missä Ruotsi oli 20 vuotta sitten

Ruotsidemokraattien mukaan perussuomalaisilla on tällä hetkellä samoja ongelmia kuin heillä 20 vuotta aikaisemmin.

SuomiAreenassa puhuttiin torstaina Ruotsin vaaleista ja maahanmuutosta.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-ahon mukaan Ruotsissa syyskuussa pidettävät vaalit vaikuttavat myös Suomeen. Suomessa järjestetään eduskuntavaalit ensi keväänä.

– Se, mitä Ruotsissa tapahtuu, vaikuttaa meihin. Suomessa seurataan Ruotsin tilannetta tarkasti, Jussi Halla-aho sanoi Perussuomalaiset meets ruotsidemokraatit: uhka vai mahdollisuus? -keskustelutilaisuudessa.

Halla-ahon mukaan tapa, jolla ruotsidemokraatit on leimattu Ruotsissa, toimii mallina Suomen valtavirtaa edustaville puolueille ja tarjoaa tavan suhtautua perussuomalaisiin.

– Kun puolue kasvaa ja tulee toiseksi suurimmaksi tai suurimmaksi puolueeksi, Ruotsin valtavirtaa edustavien puolueiden pitää muuttaa asenteitaan ruotsidemokraatteja kohtaan

– Ja se tulee vaikuttamaan Suomessa puolueiden tapaan tehdä esimerkiksi maahanmuuttopolitiikkaa. Ruotsidemokraattien menestys Ruotsissa hyödyttää siten myös perussuomalaisia.

Maahanmuuttovastainen ja kansallismielinen ruotsidemokraatit on pyrkinyt liikkumaan äärioikeistolaisilta juuriltaan kohti politiikan valtavirtaa. Aiemmin tällä viikolla puolue siirtyi euroskeptikkojen ja populistien europarlamenttiryhmästä maltillisempaan ECR-ryhmittymään, johon myös perussuomalaiset kuuluvat.

Ruotsidemokraattien kannatus on pyörinyt uusimmissa gallupeissa 22 prosentin tienoilla, mikä nostaisi sen syyskuun vaaleissa Ruotsin toiseksi suurimmaksi puolueeksi.

Ruotsin muut puolueet ovat eristäneet ruotsidemokraatit ja sanoneet, että ne eivät suostu vaalien jälkeen käymään hallitusneuvotteluita sen kanssa. Ruotsidemokraattien tie hallitukseen näyttää olevan tukossa.

Keskusta ja kokoomus ottivat etäisyyttä Jussi Halla-ahonjohtamiin perussuomalaisiin vuosi sitten. Arvopohjaan vedoten ei haluttu jatkaa hallitusyhteistyötä perussuomalaisten kanssa

Ruotsidemokraattien puoluesihteeri Richard Jomshofin mukaan perussuomalaisten suurin ongelma on samanlainen kuin ruotsidemokraattien 15-20 vuotta sitten.

– Suomen tilanne ei ole tällä hetkellä niin paha. 20 vuotta sitten ihmiset eivät luottaneet meihin. He eivät uskoneet, että meillä on ongelmia maahanmuuton kanssa, Jomshof sanoi.

– 20 vuotta myöhemmin ihmiset ovat alkaneet ymmärtää, että me olimme oikeassa koko ajan. Nyt ihmiset kannattavat puoluettamme.

Jomshofin mukaan monet suomalaiset eivät näe maahanmuuttoon liittyviä ongelmia.

– Suomalaisten kannattaisi tehdä lomamatka Ruotsiin ja käydä vaikka Tukholmassa, Göteborgissa tai Malmössä, jotta he näkisivät mitä on meneillään.

– Ruotsin tilanne on todella paha. Tilanne on erittäin vakava. Teidän on tehtävä kaikkenne pysäyttääksenne kehityskulku Suomessa, jotta tilanne ei muuttuisi yhtä pahaksi kuin Ruotsissa, Jomshof totesi.

Muun muassa entinen poliisiylijohtaja Mikko Paatero on arvioinut, että syyt Ruotsin jengiväkivaltaisuuksiin ovat epäonnistuneessa maahanmuuton hoitamisessa.

Halla-aho on samoilla linjoilla Jomshofin kanssa.

– Tilanne Suomessa ei ole läheskään yhtä paha kuin Ruotsissa. Ja melkein kaikki puolueet ja tavalliset ihmiset voivat käyttää sitä tekosyynä ja uskotella itselleen, että me teemme asioita paremmin, Halla-aho selitti.

– Ero on määrällinen, ei laadullinen. 20 vuoden sisällä olemme samanlaisessa tilanteessa kuin Ruotsi. Me olemme nyt siinä, missä ruotsidemokraatit oli 20 vuotta sitten.