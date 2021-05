Jussi Halla-aho: Muut tulevat vielä meidän linjoillemme

Suomi seuraa Ruotsia, ennustaa perussuomalaisten puheenjohtaja.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho ennustaa, että muut puolueet omaksuvat ennemmin tai myöhemmin hänen edustamansa puolueen maahanmuuttolinjan.

– On parempi myöntää erehdyksensä nyt kuin myöhemmin. Te tulette joka tapauksessa perussuomalaisten linjoille. Kyse on siitä, tapahtuuko tämä 2021 vai 2031, hän kirjoittaa Facebookissa.

Hän on liittänyt kirjoitukseensa uutisen, jonka mukaan Ruotsissa maltillinen kokoomus, ruotsidemokraatit, liberaalit ja kristillisdemokraatit ovat laatineet yhteisen maahanmuuttoehdotuksen. Sen mukaan maahanmuuttoa tulee rajoittaa. Tapaus on merkittävä sen vuoksi, että muut puolueet eivät ole tähän saakka halunneet tehdä yhteistyötä ja mennä samaan hallitukseen ruotsidemokraattien kanssa.

– Jonkinlainen herätys on tapahtunut sekä porvarillisessa puoluekentässä että mediassa. Ikävä kyllä se tapahtuu liian myöhään, Halla-aho sanoo.

Halla-aho esittelee maahanmuuttajiin liittyviä tilastoja ja arvioi niiden nojalla, että Ruotsi on epäonnistunut politiikassaan. Tästä on hänen mukaansa seurannut muun muassa se, että työllistymis- ja koulutuskuilu on syventynyt. Hän väittää, että maan julkinen koulujärjestelmä on luhistumassa ja että se joutuu väärentämään PISA-vertailujen tuloksia.

Halla-aho ennustaa, että Suomessa seurataan Ruotsia. Hän sanoo, että Suomi on 30 vuoden ajan toistanut ”Ruotsin tekemiä virheitä ja saanut ruotsalaisia tuloksia”.

– Voimme valita, jatkammeko samalla tiellä ja olemmeko 10 vuoden kuluttua siellä, missä Ruotsi on nyt.