Helsingin suurimman puolueen paikasta kamppailevat kokoomus ja vihreät.

Helsingin pormestariehdokaspelistä on tulossa kokoaankin suurempi vaikutuksiltaan.

Tuorein uutinen on, että perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho on puolueensa pormestariehdokas Helsingissä. Siis on noin paperilla, ei käytännössä.

Perussuomalaiset oli viime kunnallisvaaleissa Helsingissä pienempien puolueiden joukossa alle seitsemän prosentin kannatuksella, selvästi esimerkiksi vasemmistoliiton perässä. Näin ollen puolue ei kilpaile ykköspaikasta, vaikka nousua tekeekin. Halla-aho valittiin puolueensa puheenjohtajaksi 2017 kesällä kuntavaalien jälkeen. Vaaleissa puolue oli vielä Timo Soinin johtama ja hajanainen.

On kaikesta huolimatta oikea kysymys, että onko Halla-aho valmis siirtymään pois valtakunnanpolitiikasta Helsingin pormestariksi? Ei tietenkään. Halla-ahon johtama PS on mittausten mukaan tällä hetkellä taistelemassa suurimman puolueen paikasta 2023 eduskuntavaaleissa. Halla-ahon pormestariehdokkuus on tapa maksimoida oman puolueen kannatus. Pormestaripelissä Halla-aho on ns. leikkiehdokas: voi olla huoletta pelissä, kun ei kuitenkaan tule valituksi itse virkaan. Asian ylenpalttinen moralisointi on turhaa, mutta tämäkin puoli on hyvä todeta.

SDP jäi Helsingissä viimeksi pahasti kokoomuksen ja vihreiden varjoon. Nyt puolue on valtakunnallisesti nousussa, mutta pormestariehdokkaaksi valikoitu apulaispormestari Nasima Razmyar ei välttämättä ole aivan ykköskategorian nimi. Hän on enemmän paikallispoliitikko kuin valtakunnallisesti tunnettu henkilö.

Vihreät ovat SDP:hen nähden erilaisessa asennossa. Valtakunnallinen kannatus on laskenut kunnallisvaaleihin nähden selvästi, mutta Helsingissä riittää virtaa ehkä paremmin. Anni Sinnemäki on astetta Razmyaria tunnetumpi. Kuppiloissa on ilmeisesti pohdittu sitäkin, voisiko Pekka Haavisto olla vihreiden kärkiehdokas.

Kokoomus hakee vimmatusti uskottavaa pormestariehdokasta. Valinta mennee vuodenvaihteeseen. Nimet Sari Sarkomaa ja Juhana Vartiainen ovat valtakunnallisia ja kilpailijoihin nähden kelpoja. Hakua tehdään ilmeisesti laveasti, myös ryhmän ulkopuolelta. Muun muassa Ben Zyskowiczin nimeä on väläytelty.

Jan Vapaavuori jätti ison aukon, pientä kiusaa aiheutuu nyt myös Halla-ahosta ja ehkä Harry Harkimostakin. Hyvä puoli kokoomuksen kannalta asetelmassa on, että ns. huonot uutiset ovat tulleet kerralla ja hyvissä ajoin. Kilpailu pormestaripaikasta käydään edelleen kokoomuksen ja vihreiden kesken.

Alberto Claramunt Alberto Claramunt on Verkkouutisten ja Nykypäivän päätoimittaja.