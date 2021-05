Jussi Halla-aho: Kompromisseja luonnon kanssa on tehtävä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kaikki ihmisen toiminta heikentää Perussuomalaisten puheenjohtajan mukaan luontoa.

Ihmisen ja luonnon välillä on tehtävä kompromisseja, sanoi Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho päättäjien luonto- ja ilmastotentissä maanantaina. Halla-aho osallistui tenttiin yhdessä pääministeri, SDP:n puheenjohtaja Sanna Marinin ja keskustan puheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikon kanssa.

Halla-aho mukaan Suomen kunnat ovat keskenään hyvin erilaisia, eikä kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa voi harjoittaa samoilla ehdoilla sekä isoissa kaupungeissa että raskaan teollisuuden varassa elävillä syrjäseuduilla. Kaikki ihmisen toiminta heikentää luonnon moninaisuutta, ja päätöksentekijöiden on otettava huomioon myös erilaiset lähtökohdat. Inhimillisen toiminnan mahdollistaminen edellyttää kompromisseja luonnon kanssa.

– Ihmisellä on taipumus aina tuijottaa omaa aikaansa ja nähdä se oleellisempana etappina maailman ja ihmiskunnan historiassa. Se, että me olemme täällä keskustelemassa, on merkinnyt satojen vuosien ja vuosituhansien kompromisseja ympäristön kanssa.

Halla-ahon mukaan maailma on joka tapauksessa menossa parempaan suuntaan, sillä fossiilisista polttoaineista päästään vääjäämättä eroon. Lisäksi ympäristöön suhtaudutaan uudella kunnioituksella, hän arvioi.

Pääministeri Marin kertoi taas pitävänsä kompensaatiomallia, jossa kunnat hyvittäisivät luontokatoa, varteenotettavana mallina luonnon monimuotoisuuden vaalimiseksi.

– Meidän pitää aidosti pohtia eri ulottuvuuksien arvostuksia, ja nähdä se, että kun me rakennamme johonkin paikkaan, se on aidosti poissa virkistyskäytöltä ja luonnon arvoilta ja monimuotoisuudelta.

–Haluaisin nähdä, että kunnissa pidettäisiin arvossa sitä, mikä ei välttämättä ole juuri tänään rahassa mitattavissa oleva arvo, Marin sanoi.

Ilmastonmuutoksen ohella myös luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen on suuri ongelma, Marin sanoi.

Annika Saarikko puhui tentissä väljästi asutun Suomen puolesta. Saarikon mukaan koronavuosi on ollut muistutus ihmisen ja luonnon suhteesta, ja hän uskoo tämän korostaneen myös tämän väljemmän Suomen merkitystä.