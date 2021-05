Jussi Halla-aho KL:lle: Keskusta käy taistelua elämästä ja kuolemasta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

PS:n puheenjohtajan mukaan kuntavaalit on luonteva paikka välituomiolle.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho arvioi, että keskusta käy parhaillaan taistelua olemassaolostaan.

– Keskusta otti tietoisen riskin lähtiessään hallitukseen selkäsaunan jälkeen vuonna 2019. Tämä uhkapeli ei selvästikään ole toiminut odotusten mukaan. Vilpitön tulkintani on, että keskusta käy samanlaista eloonjäämiskamppailua kuin sisarpuolueensa Ruotsissa aiemmin, Halla-aho sanoo Kauppalehden Aamiainen Jari Korkin kanssa -videohaastattelussa.

Halla-aho on todennut aiemmin, että kesäkuun kuntavaaleissa ratkaistaan hallituksen kohtalo. Hänen mukaansa on luontevaa, että perussuomalaiset on pitänyt vaalien alla esillä valtakunnallisia teemoja.

– Suurin osa Suomen kunnista on taloudellisesti niin heikossa hapessa, että niillä ei ole poliittista liikkumavaraa, vaan ne toteuttavat ylhäältä määrättyjä tehtäviä.

Hallituspuolueet ovat sen sijaan korostaneet vaalien paikallisuutta.

– On aivan ymmärrettävää, että hankalassa tilanteessa olevat hallituspuolueet korostavat vaalien paikallista luonnetta, mutta meidän vaalisyklille on sellainen, että kuntavaalit järjestetään eduskuntakauden puolivälissä. Nyt on luonteva paikka välituomiolle hallituksen toiminnasta, Halla-aho toteaa.