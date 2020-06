Jussi Halla-aho: Kirja ei ole yhtä huono kuin sen huonoin luku

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Perussuomalaisten puheenjohtaja kehuu kohukirjan mediakritiikkiä.

Jussi Halla-aho kutsuu perussuomalaisia lähellä olevan Suomen perusta -ajatuspajan julkaisemaa Jukka Hankamäen Totuus kiihottaa – Filosofinen tutkimus vasemmistopopulistisen valtamedian tieto- ja totuuskriisistä -teosta ”meidän mokaksemme”.

– Emme tienneet, että kirja sisältää sellaista materiaalia kuin se sisälsi. Itse olin tutustunut lähinnä kirjan sisältämään erittäin etevään media- ja sensuurikritiikkiin, Halla-aho totesi perussuomalaisten puoluevaltuustossa lauantaina pitämässään puheessa.

Erityisesti kirjan osaa Naisten tyrannia ja seksuaalisuuden sosialisointi on arvosteltu. Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kososen (kesk.) mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö käy kirjaa läpi selvittääkseen, onko se ristiriidassa Suomen Perustan saaman valtionavustuspäätöksen kanssa.

– Haluan omalta osaltani kuitenkin todeta tämän hyvin selvästi: näkemäni otteet julkaisusta ovat julmia ja huolestuttavia sekä kaukana omasta ihmiskuvastani, Kosonen sanoi keskiviikkona.

Jussi Halla-ahon mukaan puolue ei osallistu Suomen Perustan julkaisuprosesseihin, eivätkä julkaisut ole puolueen kannanottoja. Halla-aho kutsui tällaisia tulkintoja vihamielisiksi puolueelle.

– Julkisuudessa käsitellyt katkelmat eivät millään tavalla vastaa puolueen ajattelua, ja meillä kaikilla on työtä tapahtuneen vahingon korjaamiseksi, etenkin naispuolisten kansalaisten suuntaan. Samalla kuitenkin haluan, että tapahtunut asetetaan kontekstiinsa. Kirja ei ole yhtä huono kuin sen huonoin luku, hän kuitenkin totesi.

Suomen Perustan rahoitusta kyseenalaistavat pyrkivät Jussi Halla-ahon mukaan todellisuudessa rajoittamaan ”pelottavaa tietoa” tuottavan ajatuspajan toimintaa.

”Kaksi virhettä”

Jussi Halla-ahon mukaan media ja muut puolueet tekevän perussuomalaisten kanssa vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen kaksi virhettä.

– Ensimmäinen virhe on oletus, että me tekisimme ratkaisuja muita miellyttääksemme tai esimerkiksi omaa hallituskelpoisuuttamme lisätäksemme. Näin ei ole. Me teemme ratkaisuja, jotka ovat omasta mielestämme oikeita. Jos tunnistamme omassa toiminnassamme virheitä, myönnämme ne virheet ja pyrimme korjaamaan niitä, koska haluamme toimia oikein. Haluamme toimia siten kuin äänestäjämme, jäsenemme ja edustajamme odottavat meidän toimivan, Halla-aho selitti.

Hän viittasi myös kansanedustaja Ano Turtiaisen erottamiseen perussuomalaisten eduskuntaryhmästä. Turtiainen sai lähtöpassit julkaistuaan twitterissä kuvan, jossa ivattiin poliisin Yhdysvalloissa surmaamaa George Floydia.

– Monissa analyyseissä edustaja Turtiaisen erottaminen tai Hankamäen kirjan jakelun keskeyttäminen on tulkittu paniikkireaktioksi julkiseen paineeseen. Tästä virheoletuksesta on tehty virheellinen jatko-oletus, että lisäpainostuksella meiltä voidaan lypsää lisämyönnytyksiä.

Näin ei Halla-ahon mukaan kuitenkaan käy.

Toinen virhe on PS-johtajan mukaan sen olettaminen, että kaiken takana on suunnitelma.

– Olen nähnyt analyysejä, joiden mukaan kirjakohu oli tietoinen, puoluetoimistolla suunniteltu provokaatio. Samoja oletuksia on tehty monesta muustakin kohusta. Tämä on tietysti tavallaan imartelevaa, mutta uskokaa tai älkää, mekin pystymme ihan vain mokaamaan.