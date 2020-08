Jussi Halla-aho: Kaupitellaanko maskeja kohta Forumin nurkilla?

Perussuomalaisten puheenjohtajan mielestä on harmillista, että hallitus vatkasi maskikysymystä puoli vuotta.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho pitää hyvänä asiana maskisuositusta, jonka hallitus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos antoivat eilen torstaina.

– On harmillista, että hallitus on vatkannut maskikysymystä pian puoli vuotta ja kyseenalaistanut kasvosuojien hyödyt, joista muu maailma on yksimielinen. Ilmeisesti kyse on ollut lähinnä kasvojen säilyttämisestä. Koska maskeja ei ole ollut saatavilla, ne on todettu hyödyttömiksi. Jos ne olisi todettu hyödyllisiksi, olisi jouduttu vastaamaan kysymykseen, MIKSI niitä ei ole saatavilla, Jussi Halla-aho kirjoittaa Facebookissa.

Halla-aho pitää kuitenkin ongelmallisena maskien aiheuttamia kustannuksia. Hallitus on linjannut, että heikoimmassa asemassa oleville maskit kustantaa yhteiskunta.

– Omasta mielestäni etusijalle tulisi asettaa ne työssäkäyvät ihmiset, joille etätyö ei ole vaihtoehto ja joiden on pakko käyttää julkista liikennettä. Pienipalkkaiset kaupan alan työntekijät ovat yksi esimerkki.

Halla-ahon mielestä valtio voisi kustantaa maskit työnantajille, jotka sitten jakaisivat ne työntekijöilleen. Sen sijaan leipäjonotyyppinen jakelu ei ole Halla-ahon mielestä hyvä ajatus.

– Tulos on se, että kerjäläiset käyvät hakemassa sieltä maskeja ja kohta kaupittelevat niitä Forumin nurkilla.

Halla-ahon mielestä ei ole realismia, että pienipalkkainen ihminen suoriutuisi oikeanlaisesta maskin käytön kustannuksista.

– Niinpä maskit jäävät hankkimatta juuri niiden ihmisten kohdalla, jotka niitä eniten tarvitsisivat, Halla-aho uumoilee.

