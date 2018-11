Jussi Halla-aho: Ideologia estää ymmärtämästä populisteja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Puoluejohtajan mukaan asiantuntijat eivät kykene selittämään, miksi äänestäjät ovat suosineet populistipuolueita.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho kommentoi tuoretta mielipidemittausta, jonka mukaan Italian EU- ja maahanmuuttokriittisen Lega-puolueen kannatus on noussut ennätystasolleen eli 34,7 prosenttiin.

Hän huomauttaa, että kansa arvioi tarkasti myös populistipuolueiden suoriutumista hallitusvastuussa.

– Valtaan päästyään populistien oletetaan välittömästi unohtavan lupauksensa ja vetäytyvän nautiskelemaan ministeriauton takapenkille. Tällaisiakin tapauksia toki on ollut, ja niissä tapauksissa suosio on romahtanut. Protestipuolueita äänestetään kovin odotuksin, ja jos odotuksissa petytään, reaktio on nopea, Halla-aho kirjoittaa Facebook-julkaisussaan.

– Itävallan vapauspuolueen ja Italian Legan, samoin kuin Unkarin Fideszin ja Puolan Laki ja oikeus -puolueen kannatus on kuitenkin vain noussut hallitusvastuussa. Tämä johtuu siitä, että ne ovat pitäneet kiinni lupauksistaan. Ihmiset ovat nähneet, että äänestämällä voi vaikuttaa. Tämä on demokratiaa parhaimmillaan.

Halla-aho arvostelee asiantuntijoita, jotka ovat ilmaisseet hämmennyksensä populistien gallup-menestyksestä.

– ”Asiantuntijat” ovat hämmentyneitä, koska ”asiantuntijat” eivät oman ideologisen positionsa vuoksi ymmärrä, mistä populistipuolueissa ja niiden äänestämisessä on kyse.

– ”Asiantuntijoiden” oletus on, että maahanmuuttokriittisillä teemoilla kampanjoivat puolueet eivät koskaan ole TOSISSAAN, vaan ainoastaan ratsastavat maahanmuuttokriittisyydellä saadakseen valtaa ja asemia, Halla-aho toteaa.

Posted by Jussi Halla-aho on Monday, November 5, 2018