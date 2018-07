Jussi Halla-aho HS:lle: PS mukana uuden EU-blokin neuvotteluissa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Puoluejohtaja toivoo, että erimielisyydet Venäjästä eivät kariuttaisi neuvotteluja.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho kertoo Helsingin Sanomille, että perussuomalaiset on ollut mukana muodostamassa Euroopan unioniin uutta oikeistoblokkia. Neuvottelut ovat jo pitkällä.

Halla-ahon mukaan uuden oikeistoblokin puolueita voisi yhdistää kansallisvaltioiden vahvistaminen, tiukka maahanmuuttopolitiikka, eurooppalaisen kulttuurin suojeleminen ja globalisaatiokriittisyys.

EU:n kansallismieliset ja euroskeptiset puolueet ovat Italian sisäministerin Matteo Salvinin johdolla valmistelemassa uutta ryhmää. Tarvetta uudelleenjärjestäytymiselle löytyy, sillä Britannian EU-eron myötä suurin EU-kriittinen ryhmä ECR menettää 21 brittimeppiään.

ECR on tällä hetkellä europarlamentin kolmanneksi suurin ryhmä 73 edustajallaan. Perussuomalaiset kuuluvat ECR:ään. Halla-ahon mukaan ECR:ssä pysyminen ei kuitenkaan ole perussuomalaisille itseisarvo, mutta ryhmään voitaisi hänen mukaansa ottaa uusia puolueita.

– Tavoitteena on synnyttää oikealle laidalle mahdollisimman suuri ryhmä suhteellisen pienillä yhteisillä tekijöillä, Jussi Halla-aho sanoo.

Uutta oikeistoryhmää on yritetty muodostaa aikaisemminkin, mutta hanke on aina kaatunut erimielisyyksiin. Esimerkiksi suhtautuminen Venäjään on aikaisemmin ollut jakavana tekijänä.

– Poliittisten tavoitteidemme kannalta suhtautuminen Venäjään ei ole kauhean oleellista. Se on kyllä asia, josta saa riidan aikaiseksi ja joka kuumentaa tunteita, Halla-aho toteaa.

Jussi Halla-aho on ilmoittanut tähtäävänsä kevään eduskuntavaaleihin. Hän aikoo siis jättää europarlamentin.