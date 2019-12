Jussi Halla-aho: Hallituksen toiminta ISIS-asiassa salakähmäistä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen Kai Mykkäsen mukaan ulkoministeri Pekka Haaviston tulkinta oikeuskanslerin lausunnosta on väärä.

Koko oppositio on jättänyt tänään keskiviikkona ulkoministeri Pekka Haavistolle (vihr.) vastattavaksi välikysymyksen al-Holin leirillä olevien Suomen kansalaisten tai Suomesta sinne päätyneiden ISIS-perheiden kotiuttamisesta ja toimien asianmukaisuudesta.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio kertoi, että oppositio on ollut hyvin yksimielinen asiassa ja samoilla linjoilla.

– Halutaan selvyyttä ja vastauksia, mitä hallitus on päättänyt ja miten on toimittu ministeriössä ja hallituksen sisällä. Mitä salailu pitää sisällään, Ville Tavio sanoi opposition yhteisessä tiedotustilaisuudessa eduskunnassa.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-ahon mukaan Suomen kansalaisilla on oikeus palata Suomeen, mutta kyse on siitä, pitäisikö Suomen viranomaisten aktiivisilla toimilla edistää ISIS-taistelijoiden perheenjäsenten paluuta Suomeen.

– (Antti) Rinteen ja sittemmin (Sanna) Marinin hallituksen ja erityisesti ulkoministeri (Pekka) Haaviston toiminta ISIS-perheiden tapauksessa on ollut epämääräistä ja salakähmäistä. Esitettyihin kysymyksiin on saatu vältteleviä, monitulkintaisia ja keskenään ristiriitaisia vastauksia, Halla-aho sanoi.

Halla-ahon mukaan se, mitä Haavisto ja muu hallitus ovat medialle ja oppositiolle sanoneet tai antaneet ymmärtää on ristiriidassa niiden tietojen kanssa, joita eri viranomaisilta on epävirallisesti vuotanut.

Onko käynnissä operaatio vai eikö ole?

Halla-aho kertoi, että oppositiota kiinnostaa kolme asiakokonaisuutta. Ensinnäkin, onko käynnissä viranomaisoperaatio ISIS-perheiden tuomiseksi tai avustamiseksi Suomeen.

– Onko vai eikö ole? Muut Pohjoismaat ovat avustaneet takaisin lähinnä pieniä orpolapsia. Suomen tapauksessa puhutaan aikuisista naisista, jotka ovat omasta halustaan matkustaneet kalifaattiin ja vähintään tukeneet islamistien hirmutekoja, elleivät ole suorastaan osallistuneet niihin, Halla-aho sanoi.

Halla-aho totesi, että Suojelupoliisin arvion mukaan on todennäköistä, että Suomeen päästyään nämä naiset jatkavat terroristista toimintaansa ja vahvistavat täällä jo olevaa jihadistista alamaailmaa.

– He ovat konkreettinen uhka suomalaisten hengelle ja terveydelle.

Halla-aho totesi, että Suomi ei ole saanut edes Irakiin ja Syyriaan lähteneitä ISIS-taistelijoita tuomittua rikoksista.

– Pitävää näyttöä on hyvin vaikea ellei mahdotonta hankkia. Tältä pohjalta voidaan pitää hyvin epätodennäköisenä, että ISIS-vaimoja saataisiin edes syytteeseen. Jos he pääsevät Suomeen, he voivat vapaasti jatkaa myrkyllisen ideologiansa kylvämistä.

Miksei hallitus tee avoimesti päätöstä?

Lisäksi oppositio vaati tietoa siitä, mikä on ollut päätöksentekoprosessi hallituksessa ja ulkoministeriössä.

– Haaviston esittämän tulkinnan mukaan kansainväliset sopimukset ja oikeuskanslerin antama ratkaisu velvoittavat Suomea olemaan aktiivinen ISIS-perheiden palauttamiseksi. Jos asia on näin, voidaan kysyä, miksi hallitus ei tee avoimesti päätöstä perheiden palauttamisesta ja kerro siitä julkisuuteen, Halla-aho kysyi.

– Saadut tiedot viittaavat siihen, että hallitus ei äänestäjiensä pelossa halua tällaista ratkaisua tehdä, vaan ulkoministeri Haavisto on yrittänyt painostaa virkamiestä ottamaan asiassa vastuu, Halla-aho jatkoi.

Lisäksi oppositio nostaa esille, antaako ulkoministeri Haavisto totuudenmukaista tietoa eduskunnalle tai edes muille hallituspuolueille.

– Eduskunnalla on yleisesti ottaen oikeus tietää, mitä hallitus tai sen ministerit puuhailevat. Suomalaisilla on oikeus tietää, jos hallitus tekee päätöksiä, jotka uhkaavat suomalaisten turvallisuutta.

Halla-ahon mukaan tilanne on oikeusvaltion ja hallituksen parlamentaarisen valvonnan kannalta kestämätön.

– Mitä Suomen viranomaiset ovat tekemässä Syyriassa? Kenen mandaatilla he toimivat ja missä päätökset on tehty? Ollaanko ISIS-perheitä tuomassa Suomeen ja milloin? Miten suomalaisia aiotaan suojella jihadistien muodostamalta uhalta? Onko eduskuntaa, tiedotusvälineitä ja yleisöä johdettu harhaan?

Tulkinta oikeuskanslerin vastauksesta väärä

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen sanoi, että Juha Sipilän (kesk.) hallitus teki loppuvaiheessa päätöksen, että hallitus ei auta ISISin kalifaatin toimintaan osallistuneita aikuisia palaamaan.

– (Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Katri) Kulmuni sanoi eilen, ettei asiassa ole linjamuutosta, kun ei ole tehty valtioneuvoston yleisistunnon päätöstä.

Mykkäsen mielestä vastaus oli mielenkiintoinen, koska Sipilän hallituksen aikana ministeriöt olivat yhtä mieltä siitä, että jos asiassa tehtäisiin aktiivisia toimia, se vaatisi valtioneuvoston yleisistunnon päätöksen.

Mykkänen nosti esille myös oikeuskanslerin ratkaisun 10.10.2019, jonka nojalla ulkoministeri Haavisto on sanonut toimivansa. Mykkäsen mukaan Haavisto sanoi tulkitsevansa oikeuskanslerin ratkaisua niin, että se velvoittaa viranomaisia toimimaan eikä voi olla sellaista poliittista päätöstä, joka tämän estäisi.

– Tulkinta on yksiselitteisesti väärä. Jos lukee oikeuskanslerin vastauksen tekstin, siinä ei velvoiteta toimimaan eikä tekemään mitään. Siinä todetaan, että on aiheellista pyrkiä kotiuttamaan lapsia, jos se on mahdollista.

Mykkänen totesi, että oikeuskansleri Tuomas Pöysti on itsekin suullisesti vahvistanut tämän julkisuudessa.

– Onko siis niin, että oikeuskanslerin vastausta tietoisesti vääristellään ja pyritään käyttämään oljenkortena toimenpiteisiin, joilla pyritään kiertämään hallituksen poliittinen vastuu asiasta, Mykkänen kysyi.

– Tämä ei ole vastuunkantoa, jota Suomen kansa ansaitsee vaikean asian äärellä.

Päätöksestä keskusteltava myös presidentin kanssa

Mykkäsen mukaan Haavisto tulkitsee, että hänellä on hallituksen iltakoulun hyväksymä toimintalinja.

– Toimintalinja mihin? Siihenkö, että toteutetaan operaatio, jossa tapauskohtaisesti myös aikuisia, ISISin kalifaatin toimintaan osallistuneita kansalaisia autetaan palaamaan Suomeen, Mykkänen kysyi.

– Sitä me emme voi hyväksyä, Mykkänen totesi.

Mykkäsen mukaan perusteet välikysymyksen jättämiselle ovat viimeisen vuorokauden aikana kasvaneet entisestään.

– Myös uuden hallituksen kärki antaa epäselviä, vältteleviä vastauksia. Pääministeri Marin, tämä ei ole kysymys, joka on pelkästään ulkoministerin käsisssä. Te pääministeri Marin johdatte Suomen ulkopolitiikkaa hallituksen osalta ja teidän velvollisuus on varmistaa, että päätöksistä keskustellaan myös tasavallan presidentin (Sauli Niinistön) kanssa asiallisella tavalla, Mykkänen painotti.

Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen muistutti, että eduskunnalle edellisen pääministerin Antti Rinteen (sd.) suulla vakuutettiin, että taistelijoiden perheitä ei haeta Suomeen eikä käytetä konsulilainsäädännön evakuointitoimenpiteitä.

– Vastuuta asista ei voi vyöryttää virkamiehille, vaan hallituksen on selkeästi ja rehellisesti tuotava esille, mitkä sen aikeet on ISIS-taistelijoiden perheenjäsenten tuomisesta Suomeen. Vaikka Marinin hallitus on vasta nimitetty, se kantaa kuitenkin poliittisen vastuun Rinteen hallituksen ja ulkoministerin päätöksenteosta tässä kysymyksessä, Räsänen sanoi.

Räsänen korosti, että Sanna Marin ei ole kyennyt vastaamaan kysymyksiin ulkoministeri Haaviston toiminnasta ja ristiriitaisista lausunnoista.

Ideologia ei ole karissut ISIS-naisista mihinkään

Liike Nytin puheenjohtaja Harry Harkimo sanoi, että Posti-sotkuun oppositio ei saanut vastauksia hallitukselta, koska Rinteen hallitus erosi ennen välikysymyksen käsittelyä.

– Nyt on Haaviston sotku ja nyt me haluamme oikeasti vastaukset näihin kysymyksiin, mitkä on auki, Harkimo sanoi.

Oppositioryhmiltä kysyttiin, vaativatko he ulkoministeri Haaviston eroa.

– Pitäisi kysyä Katri Kulmunilta, mitä mieltä keskusta on. Mitä tulee Haaviston henkilökohtaiseen toimintaan ministerinä, jos on painostettu virkamiehiä ja johdettu pelolla ja mahdollisesti jopa syyllistytty laittomuuteen, silloin johtopäätös lienee aika selvä, PS:n ryhmäjohtaja Ville Tavio sanoi.

Oppositiolta kysyttiin, mihin perustuu arvio siitä, että ISIS-vanhemmat voisivat jatkaa ideologiansa levittämistä Suomessa ja miksi he olisivat vaaraksi.

Jussi Halla-aho vastasi, että näkemys perustuu Suojelupoliisin arvioon.

– Eivät nämä ihmiset halua palata Suomeen sen takia, että he ovat luopuneet jihadismin kannattamisesta, vaan siksi, että olot ovat käyneet kurjaksi. Näitä naisia haastateltiin useaan otteeseen suomalaisessa ja kansainvälisessä mediassa kevään aikana. Näistä puheenvuoroista tuli kyllä esille, että ideologia ei ole karissut heistä mihinkään. Heidät voidaan ottaa pois kalifaatista, mutta voidaanko heistä ottaa pois kalifaattia, Halla-aho vastasi.

