Jussi Halla-aho hallitukselle: Eduskunnalla on oikeus salaisiinkin tietoihin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Perussuomalaisten puheenjohtaja vertaa toisiinsa al-Hol-operaatiota ja EU-neuvostolle tehtyä kyselyä.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho sanoo, että hallituksen tulee julkaista tieto siitä, kuka vuoti salaiseksi luokiteltua EU-tietoa Yleisradiolle. Hänen mielestään ainakin eduskunnan tulee saada tämä tieto.

– Eduskunnalla on oikeus saada hallitukselta tarvitsemansa tiedot, vaikka ne olisivat salaisia. Miksi hallitus ei kerro eduskunnalle, kuka kyseisen uhkauksen on esittänyt ja kenelle, Halla-aho kysyy.

Hän viittaa siihen, että hallitus selvitti EU-neuvoston oikeuspalvelusta, mitä seurauksia Suomelle koituisi, jos Suomi hylkäisi EU:n elvytyspaketin. Vastauksen mukaan kaatamisesta seuraisi mainehaitta ja poliittinen paine. Yle julkaisi huhtikuun lopussa tiedon siitä, että Suomi on kysynyt asiaa. Hallitus ei ole kuitenkaan julkistanut asiaan liittyvää muistiota.

Halla-ahon mielestä hallituksen tulisi tehdä poliisille tutkintapyyntö ja selvittää, kuka tiedon on vuotanut Ylelle. Hän vertaa tapausta operaatioon, jossa al-Holin pakolaisleiriltä aiottiin kotiuttaa suomalaisia. Hän muistuttaa, että hallituksen ja poliisijohto kertoivat syksyllä 2019 eduskunnalle, ettei tällaista operaatiota ole olemassa.

– Pian tämän jälkeen Yle julkaisi sille vuodetun dokumentin, joka vahvisti, että juuri tällainen operaatio oli olemassa. Sen oli allekirjoittanut poliisiylijohtaja, ja operaatiossa olivat mukana useat ministeriöt, Halla-aho sanoo.

Tuolloin salaisen asiakirjan vuotamisesta tehtiin tutkintapyyntö, joka lopetettiin tänä keväänä tuloksettomana.

– Miksi hallitus ei tee tällä kertaa tutkintapyyntöä salaisen asiakirjan vuotamisesta? Siksikö, että valtioneuvoston kanslia on itse vuotanut tiedon edistääkseen poliittisia tavoitteitaan, vaiko siksi, että kyseinen uhkaus on sepitetty? En tiedä, kumpi vaihtoehto on pahempi, Halla-aho kysyy.