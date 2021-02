Jussi Halla-aho: Entiset perussuomalaiset valehtelevat

Perussuomalaisten puheenjohtaja kiistää suositelleensa Laura Huhtasaaren valintaa.

Kansanedustaja, perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho sanoo, että hänestä on esitetty väitteitä, jotka eivät pidä paikkaansa. Ensimmäinen väite koskee perussuomalaisten puoluekokousta vuonna 2017, jossa Halla-aho valittiin puheenjohtajaksi ja Laura Huhtasaari (ps.) varapuheenjohtajaksi.

– Entiset valtiomiehet Jari Lindström ja Simon Elo kertovat muistelmissaan, että kun minut oli valittu perussuomalaisten puheenjohtajaksi 2017, olisin suositellut Laura Huhtasaarta kiitospuheessani ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Kumpikin kirjoittaja pitää tätä suositusta merkityksellisenä ja jopa ratkaisevana tulevien tapahtumien kannalta. Väite ei kuitenkaan pidä paikkaansa, kuten kuka tahansa voi todeta kiitospuheen taltioinnista, Halla-aho kirjoittaa Twitterissä.

Lindström ja Elo edustivat perussuomalaisia kesään 2017 saakka, mutta kun puolue hajosi, he siirtyivät Sinisen Tulevaisuuden riveihin. Lindström julkaisi muistelmansa viime vuonna, Elo tänä vuonna.

Halla-aho syyttää Lindströmiä ja Eloa valehtelusta. Hän arvostelee myös tiedotusvälineitä.

– Väite on helposti osoitettavissa valheeksi. Siitä on huomautettu tiedotusvälineille toistuvasti, mutta silti sitä kierrätetään. Tämä on hyvä osoitus todellisuuskäsityksen hajoamisesta ja polarisoitumisesta. Jos väite sopii haluttuun narratiiviin, se on totta, vaikkei olisi.

Halla-ahin mukaan Elon väite, jonka mukaan Suomen Sisun jäsenet olisivat saaneet vahvan aseman puolueessa Halla-ahon puheenjohtajuuden seurauksena, ei myöskään pidä paikkaansa.

– Pikaisella vilkaisulla puolueen tai eduskuntaryhmän johdossa tai puoluehallituksessa ei ole yhtäkään Sisun jäsentä.

Halla-aho kertoo myös havainneensa, että hänet yhdistetään usein Thule-nimiseen kansallissosialistiseen kirjallisuuspiiriin. Väitteen esittää muun muassa toimittaja Lauri Nurmi Halla-ahon historiaa käsittelevässä kirjassaan. Halla-aho kiistää tämän.

– Väite ei kuitenkaan pidä paikkaansa. En ole koskaan osallistunut minkään Thule-nimisen lukupiirin toimintaan, Halla-aho sanoo.

