Jussi Halla-aho: Emme ole fanaattinen autopuolue

Perussuomalaisten puheenjohtaja sanoo olevansa valmis ryhtymään Helsingin apulaispormestariksi.

Vihreiden pormestariehdokkaan, Helsingin apulaispormestari Anni Sinnemäen mukaan vihreät eivät halua tehdä autoilusta kallista ja entistäkin hankalampaa Helsingissä.

– Oi ei, emme halua. Haluamme, että Helsingissä vähennetään liikenteen päästöjä ja ajattelemme, että tietenkin olisi hyvä, että liikkuminen olisi sujuvaa, joka autoilun osalta tarkoittaa sitä, että ei olisi liian pahoja ruuhkia, Anni Sinnemäki sanoi Politiikan toimittajat ry:n pormestaritentissä Helsingin kaupungintalolla tänään keskiviikkona.

Sinnemäki perusteli vihreiden myönteistä kantaa ruuhkamaksuihin myös sillä, ettei mitään tehokasta toimea kannata sulkea pois, koska liikenteen päästövähennyksissä on vielä paljon työtä.

– Meidän täytyy nyt odottaa, että hallitus säätäisi toimivan lainsäädännön ja sen jälkeen me voimme itse miettiä, haluammeko me ottaa nämä (ruuhka)maksut käyttöön. Missään nimessä niille ei kannata sanoa etukäteen ei, koska siellä missä ne ovat käytössä, ne ovat nimenomaan autoilijoiden suosimia, sillä ne takaavat heille sujuvamman liikenteen, Sinnemäki sanoi.

Perussuomalaisten pormestariehdokkaan, puheenjohtaja Jussi Halla-ahon mielestä Helsingissä pitäisi tehdä kaikki sen eteen, että yhä useampi ihminen valitsisi julkisen liikenteen, kevyen liikenteen tai kävelyn.

– Emme ole lainkaan niin sanotusti fanaattinen autopuolue, Halla-aho sanoi perussuomalaisista.

Halla-ahon mielestä on kuitenkin selvää, että jos autoiluun määrätään uusia ”rangaistusmaksuja”, kuten tietulleja, rahat menevät ”pohjattomaan laariin”, josta rahoitetaan kaikkea muuta.

– Aivan kuten (kokoomuksen ehdokas Juhana) Vartiainen sanoi hetki sitten, ei meillä ole autoilutilanne eikä liikennetilanne tällä hetkellä Helsingissä sellainen, että tietullit olisivat mitenkään perusteltuja, Halla-aho sanoi.

Tervettä markkinataloutta vääristää asumistukijärjestelmä

Anni Sinnemäen mukaan sinä aikana, kun hän on vastannut Helsingissä kaavoituksesta ja rakentamisesta, asuntorakentaminen on noussut 40 prosenttia, mitä hän pitää hyvänä suorituksena.

– Historiallisesti Helsingissä on rakennettu todella vähän. Kun kysyntää on paljon, meidän on vaikea päästä sellaiseen tilanteeseen, että asunnot olisivat superhalpoja. Niin kuin Vartiainen sanoi, se todennäköisesti kertoisi siitä, että meillä on sellainen kaupunki, johon kukaan ei halua tulla, Sinnemäki sanoi.

Sinnemäen mukaan Helsingissä asuntojen hintojen nousu on kuitenkin ollut ”supermaltillista” verrattuna esimerkiksi Tukholmaan.

Jussi Halla-ahon mielestä runsaskaan uusien asuntojen rakentaminen ei laske asumisen hintaa Helsingissä, sillä suurin osa uusista asunnoista menee sijoittajille.

– Nyt meillä tervettä markkinataloutta asuntomarkkinoilla vääristää asumistukijärjestelmä, joka johtaa siihen, että asuntomarkkinoilla pyydetään korkeampia vuokria kuin mihin toisella puolella olevilla ihmisillä olisi todellisuudessa varaa. Mutta kun yhteiskunta maksaa laskun, hinnalla ei ole mitään merkitystä, Halla-aho sanoi.

Halla-ahon mukaan asuntomarkkinat polarisoituvat ”täysin tuettuihin ja luksusmarkkinoihin ja häviäjä on se, joka maksaa itse asumisensa olematta kuitenkaan suurituloinen”.

Sinnemäen mielestä Helsinkiin pitää rakentaa riittävästi ja erilaisia asuntoja. Hänen mukaansa se, että perussuomalaiset on vastustanut asuntotuotantotavoitteen nostamista, pahentaa ongelmaa.

– Kun ollaan rakennettu tuhansittain enemmän asuntoja vuosittain, niin siellä on tuhansittain enemmän ihmisiä, jotka ovat löytäneet itselleen sopivan kodin, Sinnemäki sanoi.

Sinnemäen mielestä jos rakennetaan tarpeeksi, asuntosijoittajat eivät pysty pyytämään mitä tahansa hintaa.

Sinnemäki valmis nostamaan kuntaveroa tarvittaessa

Anni Sinnemäki sanoi, ettei hänen tavoitteenaan ole kunnallisveron nostaminen, vaan hänen mielestään Helsingin pitäisi selvitä nykyisellä veroäyrillä.

– Tämä on sellainen asian, josta olen valmis joustamaan, jos hyviä palveluita ja pandemiasta toipumista ei pidä pystytään muuten ratkaisemaan, Sinnemäki sanoi.

Halla-ahon mielestä kuntaveroa ei ole mitään tarvetta nostaa.

– Pitää sen sijaan lopettaa rahan kippaaminen erilaisiin kankkulan kaivoihin, joilla ei ole mitään tekemistä helsinkiläisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämisen kanssa, Halla-aho sanoi sen tarkemmin kohteita määrittelemättä.

Sinnemäen lisäksi myös Halla-aho sanoi olevansa käytettävissä Helsingin apulaispormestariksi.

– Siinä mielessä olen valmis ryhtymään apulaispormestariksi, että en siitä etukäteen kieltäydy, Halla-aho sanoi.

Halla-aho huomautti, että pormestaristo valitaan aikanaan sillä perusteella, miten valtuustoryhmät pääsevät siitä sopimukseen. Tällä hetkellä kokoomuksella on pormestarin paikan lisäksi yksi apulaispormestarin paikka, vihreillä kaksi apulaispormestarin paikkaa ja SDP:llä yksi.

Kysyttäessä, miten apulaispormestarin tehtävä istuisi yhteen perussuomalaisten puheenjohtajuuden kanssa, Halla-aho vastasi, että ”elämää ja politiikkaa täytyy aina ajatella etappeina” ja että ”mahdollisia uusia murheita” murehditaan kuntavaalien jälkeen.

