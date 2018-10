Jussi Halla-aho: Äärivasemmiston väkivalta uhkaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Puoluejohtajan mukaan radikaalin vasemmiston toiminta on jäänyt vähälle huomiolle julkisessa keskustelussa.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho kertoo pitävänsä äärivasemmiston ”systemaattista terroria” vakavana turvallisuusuhkana monessa eri EU-jäsenvaltiossa.

– Vasemmistoa tai valtamedioita kuuntelemalla saa helposti sen kuvan, että fasismi ja fasistinen väkivalta olisivat suurimmat uhat yleiselle turvallisuudelle Euroopassa, Halla-aho sanoi EU-parlamentin istunnossa Strasbourgissa.

Hän painotti, että kaikenlainen väkivalta tulisi ehdottomasti tuomita.

– Näyttää kuitenkin siltä, että islamilainen ja vasemmistolainen radikalismi ovat paljon oleellisempia ongelmia tämän päivän Euroopassa. Tähän lukeutuu myös juutalaisia vastaan kohdistettu väkivalta.

– On hyvin valitettavaa, että kun tavalliset ihmiset ilmaisevat huolensa maahanmuuttajien tekemästä tai islamiin liittyvästä väkivallasta, leimataan heidät välittömästi fasisteiksi, rasisteiksi ja natseiksi.

– Viimeaikaiset tapahtumat Saksan Chemnitzissä ovat hyvä esimerkki tästä. Äärivasemmisto on systemaattisesti terrorisoinut kansallismielisiä poliitikkoja ja puolueita monessa Euroopan maassa. Mielestäni on huolestuttavaa, kuinka vähän julkisuutta ja tuomitsemista tämä ilmiö on saanut julkisessa keskustelussa, Halla-aho sanoi.

EU-parlamentin tiistaisen ajankohtaiskeskustelun aiheena oli ”uusfasistisen väkivallan nousu Euroopassa”.

Täysistunto keskusteli vasemmiston aloitteesta fasistisesta väkivallasta. Puhuin muutaman sanan äärivasemmiston ja islamistien väkivallasta, joka on mielestäni relevantimpi ongelma tämän päivän Euroopassa. Posted by Jussi Halla-aho on Wednesday, October 3, 2018