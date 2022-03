Juopuneet sotilaat hortoilevat ja ampuvat – ”he eivät näytä tietävän, miksi ovat täällä”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Venäjän sotilaiden kerrotaan teloittaneen aseettomia puolustajia.

Venäjän joukkojen jo yli viikon ajan miehittämän eteläisen Ukrainan Hersonin kaupungin asukkaiden kerrotaan vastustavan hyökkääjää edelleen venäläissotilaiden raakuuksista huolimatta.

Paikan päällä Hersonissa oleva ukrainalaistoimittaja Konstantin Ryzhenko kertoo tästä löytyvässä Meduzan haastattelussa elämästä miehitetyssä kaupungissa. Hän esittää rankkoja väitteitä Venäjän joukkojen toiminnasta.

– Aluepuolustusjoukkojen [Ukrainan paikalliset vapaaehtoisten puolustusyksiköt] vapaaehtoiset koottiin ja teloitettiin hyökkäyksen ensimmäisenä päivänä. Valtaosalla heistä ei edes ollut aseita, Ryzhenko sanoo.

Hänen mukaansa kaupungin asukkailla ei ole tämän takia ollut muuta keinoa tehdä vastarintaa kuin rauhanomaiset mielenosoitukset. Niissä on heilutettu Ukrainan lippuja ja toivotettu lähtöpasseja miehittäjille.

Venäjän sotilaat eivät toimittajan mukaan näytä tietävän, miksi he ovat Hersonissa.

– [Ryöstelyä käsittelevissä keskusteluryhmissä] on ollut paljon kertomuksia siitä, miten he vain ryöstelevät kauppoja ja yrityksiä. Eilen he esimerkiksi ryöstivät Nova Poshtan. Hersonin suurimman kuljetusyrityksen. Repivät rikki lähettämättä jääneitä paketteja, Konstantin Ryzhenko toteaa.

Hän jatkaa erään yrittäjän kertoneen, miten venäläiset olivat vieneet hänen kalastusmatkayritykseltään kaiken, mikä lähti irti.

– Kalastustavarat, patjat, ruokailuvälineet. He jopa ampuvat sammet hänen altaastaan. En tiedä, miksi he niin tekivät. Ehkä kalat tekivät natsitervehdyksiä.

– Monet venäläissotilaat vain ryyppäävät ja hortoilevat ympäriinsä ammuskellen umpimähkään.

Konstantin Ryzhenko kertoo Venäjän asevoimien sotilaiden lähteneen kaupungista jo pari päivää sitten, kun ihmiset alkoivat järjestää mielenosoituksia miehitystä vastaan. Kaupungissa operoi nyt vain Venäjän kansalliskaartin eli Rosgvardian joukkoja.

Toimittaja epäilee, että sotilaat palaavat takaisin tarjoamaan apua ja tekemään propagandaa sitten, kun asukkaiden olot ovat kurjistuneet tarpeeksi. Hän povaa kaupunkiin humanitaarista katastrofia. Venäläiset ovat Ryzhenkon mukaan saartaneet kaupungin eivätkä päästä ihmisiä hakemaan lääkkeitä ja ruokaa.

– Samalla he tarjoavat meille aina välillä ”humanitaarista apua” Krimiltä. Kukaan ei halua ottaa sitä vastaan periaatteesta.