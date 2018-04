Pienpanimoista innostuttiin – 90 prosentin kasvu

K-ryhmän mukaan juomakulttuurin muutoksessa näkyy maun ja laadun korostuminen.

Pienpanimo- ja erikoisolutkulttuuri on levinnyt viime vuosien aikana kaupungeista maakuntiin. Pilsien ja ale-oluiden jälkeen kuluttajien kiinnostus on herännyt myös erikoisempia oluita kohtaan.

– Kuluttajien halu suosia laatua sekä kokeilla eri makuja on yksi keskeinen tekijä Suomessa tapahtuneessa juomakulttuurin muutoksessa, K-ryhmän osto- ja myyntijohtaja Aki Erkkilä sanoo.

Kehitys ei koske pelkästään alkoholia, sillä maun ja laadun korostumisen voi nähdä myös muissa tuotteissa, kuten kahvissa ja teessä.

Kotimaisten pienpanimo- ja erikoisoluiden myynti kasvoi vuosina 2015–2017 lähes 90 prosenttia litroissa mitattuna. Ulkomaisten erikoisoluiden myynti lisääntyi samalla aikavälillä 52 prosenttia.

– Huomattavaa on, että samassa ajassa kokonaisuudessaan oluiden myynti on kasvanut vain muutamalla prosentilla. Tuossa luvussa mukana on myös esimerkiksi alkoholiton olut, jonka myynti on kasvanut viimeisen kolmen vuoden aikana yhteensä 22 prosenttia, Erkkilä toteaa.

K-ryhmän myyntitietojen perusteella erikoisolutkulttuuri on vahvistunut muun muassa Pohjois-Suomessa Rovaniemen, Sodankylän ja Pelkosenniemen alueella.

Itä-Suomessa kasvua on havaittu Savonlinnassa, Kangasniemessä ja Taipalsaaren seudulla. Länsirannikolla sama on tapahtunut esimerkiksi Porissa ja Kokkolassa.