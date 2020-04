Junien aikatauluissa rutkasti muutoksia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ratatyöt vaikuttavat junien kulkuun kesän ja syksyn aikana.

Muutoksia on sekä kauko- että lähijunien kulkuun. VR:n mukaa n koronatilanteen takia kesän aikataulut julkaistaan toukokuun loppuun mennessä, ja junaliput tulevat myyntiin samassa yhteydessä.

Kesän lähestyessä myös Väyläviraston teettämien ratatöiden määrä lisääntyy, mikä vaikuttaa jonkin verran myös junien kulkuun.

Toukokuussa Helsingin ratapihan toimivuutta parantavan hankkeen puitteissa tehdään ratatöitä Pasilassa 17.5. Kaukojunien aikatauluissa on muutamien minuuttien muutoksia, mikä hidastaa vaihtoyhteyksiä Turun suunnasta Kouvolan suuntaan.

Lähiliikenteessä vaikutukset kohdistuvat HSL-juniin, sillä yksittäisiä E-junia on peruttu ja osalla L- ja U-junista on tavallista myöhäisemmät lähtöajat. Lisäksi Helsinkiin menevät junat eivät pysähdy Ilmalassa. Pasilassa junien lähtöraiteissa on muutoksia.

Toukokuussa ratatöistä aiheutuvia muutoksia on myös Pohjanmaalla 16.-17.5., jolloin kaikki päiväjunat Kokkola–Oulu- ja Iisalmi–Ylivieska -reiteillä korvataan busseilla.

Pidempiä hankkeita joulukuuhun saakka

Väylävirasto uusii turvalaitteet pääradalla Tampereen ja Seinäjoen välillä, mikä vaikuttaa merkittävästi junaliikenteeseen 4.5.-12.12. Kaukoliikenteessä junien matka-aika hidastuu keskimäärin 10 minuutilla Tampereen ja Seinäjoen välillä.

Lisäksi muutamia illan viimeisiä junia korvataan busseilla aina maanantaista torstaihin sekä sunnuntaisin 4.5.-6.12. Parittomilla viikoilla bussikorvauksia on myös perjantaisin ja lauantaisin. Korvaavien bussien hitaampi matka-aika vaikuttaa myös vaihtoyhteyksiin.

Muutoksilla on vaikutuksia myös yöjunaliikenteeseen, eikä esimerkiksi Turun ja Rovaniemen välillä kulje ratatyön aikana suoria yöjunia. Vaikutukset yöjunaliikenteeseen tarkentuvat myöhemmin, sillä tällä hetkellä yöjunaliikenne on koronatilanteen vuoksi toistaiseksi keskeytetty.

Pääkaupunkiseudulla Kehä I:n sillan kunnostustyö Pukinmäessä vaikuttaa junien kulkuun 15.6.-9.8. Useimmille kaukojunille aiheutuu pieniä, enintään reilun kymmenen minuutin aikataulumuutoksia lähtö- ja saapumisaikoihin Helsingissä, Pasilassa ja Tikkurilassa. Lisäksi joitakin yksittäisiä vuoroja perutaan.

Sillan ratatyö aiheuttaa muutoksia myös Venäjän-liikenteen aikatauluihin. Nämä tarkentuvat myöhemmin, sillä Helsingin ja Pietarin välillä kulkevat Allegro-junat ja Helsingin ja Moskovan välillä kulkevat Tolstoi-junat ovat koronatilanteen vuoksi toistaiseksi tauolla.

VR:n R-lähijunat kulkevat siltatyön vuoksi kesän ajan pidemmällä vuorovälillä, eli kerran tunnissa, mutta ruuhka-aikoina kuitenkin useammin. Tämä vaikuttaa myös vaihtoyhteyksiin, kun osalla Tampereen R-junista lähtö- tai saapumisaika siirtyy enintään puoli tuntia. Myös Z-junilla on normaalista poikkeavat lähtöajat.

Kesäaikatauluissa muutoksia on myös rantaradalla sekä Savossa.

Helsingin ja Turun välillä on luvassa aikataulumuutoksia, korvaavia bussikuljetuksia ja peruutuksia 15.6.-9.8. Pendolinot Turusta klo 7.05 Helsinkiin ja Helsingistä klo 16.07 Turkuun perutaan.

Illan viimeinen juna Helsingistä klo 20.37 Turkuun korvataan Salosta eteenpäin busseilla maanantaista torstaihin sekä sunnuntaisin. Aamun ensimmäinen juna Turusta klo 5.25 Helsinkiin korvataan Saloon asti bussilla arkipäivisin.

Kaikkien reitin junien matka-aika hidastuu Turun suuntaan mennessä noin seitsemällä minuutilla ja Helsinkiin päin mennessä noin 15 minuutilla. Lisäksi ratatyöt keskeyttävät junaliikenteen kokonaan Karjaan ja Salon välillä 19.-25.7., jolloin junat korvataan busseilla.

Lappeenranta-Imatra-Joensuu-reitillä junia korvataan busseilla useina viikonloppuina toukokuusta lokakuuhun. Samaan aikaan Parikkala-Savonlinna-reitin junat ajetaan poikkeusaikatauluilla.

Juhannuksena korvaavia kuljetuksia

Juhannuksena tehdään perinteisesti paljon ratatöitä, kun liikenne hiljenee ihmisten rauhoittuessa juhannuksen viettoon. Tänä vuonna Tampereen ja Jyväskylän välillä korvataan busseilla kaikki junat perjantaista sunnuntai-iltapäivään saakka 19.6.-21.6.

Bussikorvauksia on samasta syystä myös Tampere-Orivesi-osuudella. Lauantain ja sunnuntaiaamupäivän aikana muutama juna myös Tampereen ja Turun välillä korvataan busseilla.

Juhannuslauantaina 20.6. kaukoliikenteen junat korvataan busseilla Helsingin ja Kirkkonummen sekä Tampereen ja Porin välillä.

HSL-liikenteessä U- ja L-junat kulkevat koko lauantain ja sunnuntaiaamuun saakka vain Kauklahteen asti, josta on HSL:n järjestämä korvaava bussikuljetus eteenpäin Kirkkonummelle.