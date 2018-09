Jean-Claude Junckerin kammettava EU irti kielteisyyden kierteestä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

EU-komission puheenjohtajan viimeisen unionin tila -puheen odotetaan keskittyvän arvoihin ja maahanmuuttoon.

EU-komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker pitää huomenna keskiviikkona Strasbourgissa vuosittaisen unionin tilaa käsittelevän puheensa. EU:n syyskauden virallisesti käynnistävä puhe on Junckerin viimeinen ennen ensi vuoden toukokuussa käytäviä EU-vaaleja.

– Juncker yrittää tietysti kaikin tavoin tehdä historiaa ja jättää jälkeensä pysyviä muutoksia, luonnehtii brysseliläisen tutkimuskeskus Martens Centren tutkimusjohtaja Roland Freudenstein Verkkouutisille.

Alkuasetelmat ovat Freudensteinin mukaan viime vuotta vaikeammat. Silloin EU oli löytänyt uuden yhtenäisyyden Brexitin jälkeen ja tunnelma oli valoisa. Nyt poliittinen ilmapiiri on heilahtanut negatiivisemmaksi.

– Junckerin on yritettävä pysäyttää kehitys ja rakennettava uskottava, myönteinen tulevaisuudenkuva Euroopalle.

Kenen leirissä komissio seisoo?

Freudensteinin mukaan uhan tunne on vuoden edetessä vahvistunut. EU:ta haastetaan ulkoisesti joka suunnasta – Venäjältä, Kiinasta ja etenkin Atlantin takaa. Ja samoin sisäisesti. Sisäisistä uhista suurin on populismi.

– Yhä useampi kokee, että toiset elävät eri maailmassa, jossa pätevät eri totuudet. Demokratian puolustaminen on tässä tilanteessa vaikeaa, huomauttaa Freudenstein.

Puhetta varjostaa etenkin Unkarin tilanne. Europarlamentti äänestää keskiviikkona siitä, rikkooko Unkarin toiminta vakavasti EU-arvoja.

Unkari on toistuvasti loukannut oikeusvaltioperiaatetta muun muassa vaarantamalla tuomarien riippumattomuuden. Monen europarlamentaarikon mielestä maan toiminta vaarantaa koko Euroopan tulevaisuuden.

Kansalaisvapauksien valiokunta ehdottaa, että jäsenmaat käynnistävät Artikla 7:n mukaisen menettelyn EU:n perustana olevien arvojen eli oikeusvaltioperiaatteen, kansanvallan ja perusoikeuksien puolustamiseksi. Tämä olisi ensimmäinen kerta, kun europarlamentti käyttää oikeuttaan vaatia Artikla 7:n aktivointia.

Keskustaoikeistoryhmä EPP:ssä istuvan pääministeri Viktor Orbánin odotetaan saapuvan paikalle puolustamaan hallituksensa toimintaa. Pohjoismaisten meppien lisäksi yhä useampi muukin EPP:läinen on vaatinut Unkaria vastuuseen teoistaan ja Orbánin puoluetta ulos EPP-ryhmästä.

European Policy Centren (EPC) johtaja Janis Emmanouilidisin mukaan jakolinjat syvenevät koko ajan.

– Junckerin on puheessaan sanottava selkeästi, missä leirissä hän seisoo ja linjattava, millaisten arvojen ja periaatteiden loukkaamista ei voida hyväksyä, painottaa Emmanouilidis Verkkouutisille.

Jokaiselle jotakin kesäaikaa unohtamatta

Emmanouilidis ennustaa Junckerin keskittyvän tulevaan. Hän yrittää vaikuttaa EU-vaaleihin, antaa eväitä uudelle kaudelle ja puolustaa niin sanottua Spitzenkandidaten eli kärkiehdokasmenettelyä.

EU-komission puheenjohtaja on luvannut esittää uusia ehdotuksia, jotka on tarkoitus toteuttaa vielä jäljellä olevalla vaalikaudella. EPC:n johtaja uskoo Junckerin keskittyvään muuttoliikkeeseen. Hän tullee esittämään, miten komissio aikoo vahvistaa rajaturvallisuutta ja yrittää toistamiseen uudistaa EU:n yhteistä turvapaikkajärjestelmää eli niin sanottua Dublin-menettelyä. Asian käsittely on juuttunut jäsenmaiden vastustukseen.

– Kokonaan toinen kysymys on, onnistuuko Juncker tavoitteissaan. Motivaatio puskea eteenpäin vaikeita asioita on jäsenmaiden piirissä todella alamaissa, toteaa Emmanouilidis.

Freudensteinin mukaan Juncker nostaa esille myös puolustuksen, turvallisuuden, Brexitin ja talouden sekä linjaa tulevaisuuden strategiaa euroalueelle. Lisäksi Junckerin uskotaan esittävän, että EU-maiden ulkoministerit nuijisivat jatkossa määräenemmistöpäätöksiä nykyisen yksimielisyysvaatimuksen sijaan.

– Varmaa on, että komissio hehkuttaa myös kellon siirtelyn lopettamista. Esitys kesäajasta luopumisesta on selkeä ja helppo asia komissiolle, joka tuo lisäarvoa kansalaisille, toteaa Freudenstein.

Puheenjohtaja Junckerin unionin tila -puhetta on laadittu heinäkuusta lähtien. Aineistoa puheeseen kerätään eri puolilta komissiota, europarlamenttia, muista EU-instituutioista ja EU:n edustustoista. Juncker kuulee myös valtionjohtoa Euroopasta ja sen ulkopuolelta.

Puhetta seuraa täysistuntokeskustelu europarlamentin kanssa. Puheen pohjalta ryhdytään valmistelemaan komission seuraavan vuoden työohjelmaa. Ensimmäinen unionin tilaa käsittelevä puhe pidettiin vuonna 2010 Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen.