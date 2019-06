Jumbosta jättiläinen Aviapoliksen keskustaan – ”Alussa sitä pidettiin peltomarkettina”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomen suurin kauppakeskus kauppakeskus Jumbo ja viihdekeskus Flamingo yhdistyvät Vantaalla.

Työeläkeyhtiöt Elo ja Varma ovat sopineet kaupasta, jolla Suomen suurin kauppakeskus kauppakeskus Jumbo ja viihdekeskus Flamingo yhdistyvät. Vantaalla Kehä III:n läheisyydessä sijaitsevan kokonaisuuden arvo on noin 600 miljoonaa euroa.

Jumbolla on vuosittain kävijöitä noin 12 miljoonaa kävijää ja Flamingolla noin 4,7 miljoonaa. Yhdessä ne muodostavat kaupan osapuolten mukaan Pohjoismaiden suurimman kauppa- ja viihdekeskuksen, jonka myynti yltää vuosittain lähes 500 miljoonaan euroon.

– Elo on ollut mukana Jumbon kehittämisessä jo yli 20 vuoden ajan. Alussa sitä pidettiin Kehä III:n varrella erillään sijaitsevana peltomarkettina, mutta nyt Jumbon ja Flamingon muodostama kauppakeskus on osa Vantaan kaupungin Aviapoliksen alueen kehittämishanketta, jossa Aviapoliksesta rakennetaan vetovoimaista asukkaita, yrittäjiä ja matkustajia houkuttelevaa kaupunkikeskusta. Lisäksi suunnitteilla on pikaraitiotielinja, joka kytkisi kauppakeskuksen entistä paremmin läheisiin asuinalueisiin ja Aviapoliksen alueeseen, kertoo Elon listaamattomista sijoituksista vastaava johtaja Timo Stenius tiedotteessa.

Kaupan toteuduttua Elo ja Varma omistavat kiinteistöt tasaosuuksin. Kauppa tarvitsee vielä toteutuakseen kilpailuviranomaisten hyväksynnän.