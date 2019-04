Veronmaksajien toimitusjohtajan mukaan julkisen talouden lisäsopeutuksia ei pidä tehdä verotusta kiristämällä.

Veronmaksajien keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen kirjoittaa Taloustaidon blogissa, että hallitusohjelmaan tarvitaan uskottavia keinoja muun muassa työllisyysasteen nostamiseksi.

Hänen mukaansa hallituksen talous- ja veropolitiikan rungoksi sopisi neljä ankkuriperiaatetta. Lehtisen mielestä verotuksen yleistä tasoa tulisi alentaa maltillisesti ja kevennyksiä tulisi tehdä enemmän kuin kiristyksiä. Ansiotulojen verotusta hän keventäisi kaikilla tulotasoilla.

Lisäksi Lehtinen haluaa, että kestävyysvajetta puretaan rakenneuudistuksilla ja että julkista taloutta sopeutetaan tarvittaessa menosäästöillä. Hänen mukaansa päättyneellä vaalikaudella saatiin hyviä tuloksia taittamalla verotuksen kiristykset kevennyksiksi.

− Ansiotulojen verotuksen laajapohjainen keventäminen on paras tapa kannustaa työntekoa, ahkeruutta, yrittämistä, osaamisen kartuttamista ja uralla etenemistä. Se on avain ostovoiman ja yksityisen kulutuskysynnän kohenemiseen myös maltillisten palkkaratkaisujen oloissa. Suomen on oltava kilpailukykyinen palkkaverotuksessa. On verotettava mieluummin haittoja kuin hyödyllisiä asioita, kuten työntekoa, Lehtinen kirjoittaa.

Väestön ikääntymisestä aiheutuvaa kestävyysvajetta olisi hänen mukaansa hyvä purkaa uudistamalla rakenteita.

− Hallituksen aloittaessa näköpiirissä ei ole tarvetta uusille mittaville leikkauslistoille, mutta julkiset menot on pidettävä tiukasti kurissa. Tilanne voi myös vaalikauden aikana muuttua. Mahdollisesti tarvittava julkisen talouden lisäsopeutus on syytä tehdä menosäästöillä, ei verotusta kiristämällä, Lehtinen sanoo.