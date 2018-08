”Julkisen talouden tila on kestämätön ja vastuuton”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Aktia Pankin mukaan julkinen talous on laitettava kuntoon nyt.

Aktian mukaan kuluva vuosi on kasvupiikki, jonka jälkeen kasvu laantuu ja julkisen talouden korjaaminen muuttuu yhä vaikeammaksi. Tilanne on Aktian pääekonomisti Heidi Schaumanin mukaan kestämätön ja vastuuton. Maailmantalouden kuohuessa Suomen on varauduttava epävarmuustekijöiden toteutumiseen.

Suomen talous kasvaa Aktian uuden ennusteen mukaan kolme prosenttia tänä vuonna, mutta kasvuvauhti hiipuu jo ensi vuonna ja on vuonna 2019 vain 2,2 prosenttia. Maailmantalouden hyvä suhdanne on tukenut Suomen taloutta viimeisten vuosien aikana, mutta maailmantaloudessa on keinuntaa ja Suomi alttiissa asemassa.

– Tällä hetkellä on todennäköisintä, että maailmantalouden kasvu jatkuu hyvänä vuosina 2018 ja 2019, mikä heijastuu maailmantalouden ennusteessamme. Riskit ovat kuitenkin selvästi kasvaneet vuoden 2018 alun aikana, eikä nopeaa korjausta voida sulkea pois, pääekonomisti Schauman korostaa.

Kauppasota, epävarmuus ja rahapoliittinen normalisointi koettelevat kasvun kestävyyttä Euroopassa, Yhdysvalloissa ja kehittyvissä talouksissa.

– Samalla monet pienet myrskyt aiheuttavat huolta: Italian vaikea tilanne, taloudellisia ja poliittisia realiteetteja vastaan taisteleva Turkki, Iso-Britannian lähestyvästä EU-erosta puhumattakaan, Schauman toteaa.

– Suomen päättäjät eivät voi rakentaa tulevaisuudenkuvaansa ja politiikkaansa siihen otaksuntaan, että hyvä suhdanne jatkuu ikuisesti. Tällä hetkellä epävarmuustekijöitä on monia, ja meidän on oltava joustavia sekä valmistauduttava toimimaan, mikäli jokin maailmantalouden riskeistä toteutuu, Schauman sanoo.

Työllistyminen on kasvanut noin 100 000 henkilöllä viimeisen vuoden aikana, mutta sekä rakennus- että palvelusektorit kärsivät rekrytointiongelmista. Työttömyyden kova ydin säilyy historiallisen korkeista vakanssiluvuista huolimatta.

Aktian mukaan tarvitaan lisää toimenpiteitä, jotta työvoiman kysyntä voitaisiin sovittaa yhteen olemassa olevien resurssien kanssa. Kasvua tulevina vuosina tukevia keinoja ovat työnvälityksen resurssien lisääminen yhdistettynä relevantteihin uudelleenkoulutusmahdollisuuksiin ja kannustimiin sekä lisäkannustimet työn perässä muuttamiseen.