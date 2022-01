Julkisalan liitto tavoittelee tuntuvia palkankorotuksia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ay-liitto ei puheenjohtajansa mukaan jää kyttäämään muiden alojen ratkaisuja.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laineen (sd.) mukaan matalapalkkaisten julkisrahoitteisten ammattialojen on saatava oikeudenmukaiset palkankorotukset, jotka nostavat aloja ylös palkkakuopasta.

– Kestävä palkkaohjelma on riittävän toimeentulon edellytys, puheenjohtaja linjaa.

– Korotuksista valtaosa tulee maksaa yleiskorotuksina kaikille sopimuksen piirissä oleville työntekijöille. Lähtökohtana on sekamalli, jossa osa korotuksista voidaan toteuttaa prosenttiperusteisesti ja osa euromääräisesti, Niemi-Laine sanoo.

HL on määritellyt paikallisen sopimisen lisäämiselle erilliset aihekokonaisuudet. Näitä ovat suojavaatteet, etätyö, ilmastonmuutos ja työsuojelu.

–Työ- ja virkaehtosopimukset määrittelevät näiden kokonaisuuksien perusmääräykset. Ammattiliitto JHL haluaa kuitenkin sopia paikallisesti näiden yksityiskohdista. Tämä on avaus kohti toimivaa ja vuoropuheluun perustuvaa paikallisen sopimisen lisäämistä, summaa Niemi-Laine.

– Liittomme tähtiammattilaiset ovat tehneet töitä koko korona-ajan vaativissa olosuhteissa ja samalla joustaneet omassa jaksamisessaan. On selvää, että he ovat palkankorotuksensa ansainneet, Niemi-Laine huomauttaa.

Osa JHL:n sopimusalojen ammattilaisista siirtyi poikkeustilanteessa palveluiden sulkeutuessa toisiin tehtäviin. Joustoa on löytynyt siis myös siihen, että työtehtäviä on otettu vastaan oman työsopimuksen mukaisesta perustehtävästä poiketen. Tämä on Niemi-Laineen mukaan edellyttänyt ennen kaikkea moniosaajuutta.

Moniosaaminen rakentuu esimerkiksi aiemmalle eri tehtävissä hankitulle työkokemukselle tai suoritetulle tutkinnolle. Moniosaajuus lisää työnantajien mahdollisuutta yhdistellä töitä ja hyödyntää ammattilaisen osaamista laajasti. Moniosaajat pystyvät paikkaamaan palveluketjun aukkopaikkoja niissä tilanteissa, joissa tehtävien varsinaisella henkilöstöllä on poissaoloja tai rekrytointi tehtäviin on haastavaa.

– JHL:n jäsenistössä moniosaajuus on yleistä. JHL:läisillä on jo nyt ammattitaitoa tehdä toinen toisensa työtehtäviä ristiin. On aivan keskeistä pohtia, miten moniosaajuus huomioidaan jatkossa palkkausjärjestelmissä ja työ- ja virkaehtosopimuksissa. Tätä selvitämme vielä, kertoo Niemi-Laine tiedotteessaan.