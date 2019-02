Yrittäjät: Julkinen sektori on levittäytynyt salakavalasti

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomen Yrittäjien mukaan julkisyhteisöjen yli 100 miljardin euron menoista löytyisi karsittavaa.

Suomen Yrittäjät toteaa kansalaisten ja yritysten verorasituksen olevan nykyisin liian korkealla tasolla, mikä vaikuttaa kielteisesti koko maan talouskehitykseen.

Järjestön mukaan ”salakavalasti levittäytyneen” julkisen sektorin tulisi keskittyä jatkossa perustehtäviinsä.

– Vuosien saatossa julkisiin toimiin on siirtynyt valtavasti asioita, joilla ei ole ydintehtävien kanssa mitään tekemistä, ja tilanne syö kansakunnan resursseja, SY:n pääekonomisti Mika Kuismanen toteaa tiedotteessa.

Suomen Yrittäjien maanantaina julkistamassa Suomi 2025 – Kohti tehokkaampaa julkista sektoria -asiakirjassa todetaan, ettei veronalennuksia kannata rahoittaa lisävelalla. Rakenteellisia uudistuksia silti tarvitaan, tai velka- ja verotaakka tulevat kasvamaan kohtuuttomiksi.

– Ei riitä, että tehdään hallituskaudesta toiseen menoleikkauslistoja, jotka eivät johda mihinkään. Julkisyhteisöjen reippaasti yli 100 miljardin euron menoissa on varmasti karsittavaa ja tehostamisen varaa.

Kuismanen huomauttaa, että mahdollisille leikkauksille tarvitaan kestävät perusteet.

– Jotkut julkiset menot ovat tulevan talouskasvun kannalta tärkeämpiä kuin toiset. On uskallettava priorisoida ja laatia leikkauslistoille selvät perusteet. Osaaminen on tärkeämpää kuin julkisen sektorin ylläpitämät viihdepalvelut. Panostus tutkimukseen on tärkeämpää kuin kilpaurheilu, Mika Kuismanen sanoo.