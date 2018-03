Julian Assangelta katkaistiin internet-yhteys

Ecuadorin hallitus on katkaissut WikiLeaksin perustajan Julian Assangen internet-yhteyden, kertoo SBS News. Assangea on myös kielletty tapaamasta vierailijoita.

Ilmoituksen mukaan Assange on rikkonut Ecuadorin kanssa tehtyä sopimusta siitä, ettei hän häiritse Ecuadorin suhteita muihin valtioihin.

Assange oli kyseenalaistanut Twitterissä Venäjän syyllisyyden Salisburyn hermomyrkkyiskuun.

Assange on asunut Ecuadorin suurlähetystössä Lontoossa kesäkuusta 2012 lähtien. Häntä uhkasi monta vuotta pidätys ja mahdollinen luovutus Ruotsiin.

Ruotsi on luopunut syytteistä, mutta Assange pelkää joutuvansa Yhdysvaltoihin kuulusteluihin, jos hän poistuu lähetystöalueelta.

Euroopan ja Amerikan suhteista vastaava ministeri Alan Duncan luonnehti tiistaina parlamentin keskustelussa Assangea ”kurjaksi pieneksi madoksi”.

Duncan kehotti Assangea poistumaan lähetystöstä ja antautumaan Britannian viranomaisille.

– Britannian tulisi tehdä selväksi, aikooko se luovuttaa minut Yhdysvaltoihin totuuden julkaisemisen vuoksi. Miksi minusta on edelleen voimassa pidätysmääräys, Assange kysyy.

Assangen tulkinnan mukaan häntä on pidetty poliittisena vankina kahdeksan vuoden ajan. Häntä vastaan ei ole nostettu syytteitä Britanniassa.

As a political prisoner detained without charge for 8 years, in violation of 2 UN rulings, I suppose I must be "miserable"; yet nothing wrong with being a "little" person although I'm rather tall; and better a "worm", a healthy creature that invigorates the soil, than a snake.

— Julian Assange ⌛ (@JulianAssange) March 27, 2018