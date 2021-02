Julia Navalnajan kerrotaan lentäneen Saksaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vangitun Aleksei Navalnyin vaimo on kohonnut merkittäväksi oppositiohahmoksi Venäjällä.

Vengitun venäläisen oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyin vaimo Julia Navalnaja on Venäjän median lähteiden mukaan lähtenyt tänään Venäjältä Saksaan. Navalnajan kerrotaan lentäneen Moskovasta Frankfurtiin.

Julia Navalnaja on kohonnut aviomiehensä rinnalla merkittäväksi oppositiohahmoksi Venäjällä. Hän sai viikko sitten sakkorangaistuksen osallistuttuaan Aleksei Navalnyin tukimielenosoitukseen.

Venäjä antoi keskiviikkona pidätysmääräyksen tiettävästi Saksassa oleskelevasta oppositiovaikuttaja Leonid Volkovista. Volkov on Aleksei Navalnyin merkittävä tukija ja läheinen avustaja. Hän on kutsunut venäläisiä kerääntymään kotitalojensa edustalle matkapuhelinten valojen ja kynttilöiden kanssa tämän viikon sunnuntaina. Hajautettujen protestien ajatuksena on vaikeuttaa viranomaisten mahdollisuutta puuttua mielenilmauksiin.

