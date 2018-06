JUKO syyttää: Ministeriöt rikkovat toistuvasti työaikalakia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Uutta työaikalakia valmisteleva työ- ja elinkeinoministeriö sekä työaikalakia valvova sosiaali- ja terveysministeriö rikkovat toistuvasti työaikalakia.

Näin sanoo Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO. Joukko ministeriöiden virkamiehiä on valmistellut tällä hallituskaudella uusia lakeja sellaisin työaikajärjestelyin, jotka eivät JUKOn mielestä kestä päivänvaloa.

– Meillä on perusteltuja syitä epäillä, että ministeriöissä paitsi kävellään työaikalain yli myös rikotaan valtion työaikasopimusta. Esimerkiksi työaikalain valmistelijoille on syntynyt viikoittain kymmenien tuntien harmaa ylityömäärä työnantajan tahdosta, ilman virallisia ylityömääräyksiä ja korvauksia, JUKOn neuvottelupäällikkö Markku Nieminen sanoo.

Hän kertoo sosiaali- ja terveysministeriön ylikuormittaneen virkamiehiään sote-uudistuksen valmistelutöillä koko kevään ajan. Ministeriöiden pitäisi JUKOn mukaan panostaa vahvasti työaikasuojelun ja muun työsuojelun parantamiseen.

– On kestämätöntä, että työaikalakia valmisteleva ministeriö ja myös sitä valvova ministeriö rikkovat lakia näin räikeästi. Juuri niiden pitäisi näyttää esimerkkiä asiantuntijatyön työaikasuojelulle. Hallitus itse on linjannut työaikalain uudistamisesta, joten on päivänselvää, että lainvalmistelijat kuuluvat työaikalain piiriin nyt ja tulevaisuudessa, toteaa JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren.

Hänen mukaansa perusasia on, että aina ylitöitä teetettäessä annetaan ylityömääräys ja kaikki tunnit kirjataan ja korvataan.

Lainvalmisteluun osallistuvia virkamiehiä on esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriö TEMin hallinnonalalla niukasti.

– He joutuvat valmistelemaan samanaikaisesti useita poliittisesti linjattuja lakimuutoksia ja uudistuksia, joiden toteuttamiskeinoja on ollut välillä mahdotonta löytää. Toistuva poliittinen tempoilu on kasvattanut virkamiesten työmäärää hallitsemattomasti, Löfgren toteaa.

Lakeja valmistelevat virkamiehet kuuluvat JUKOn neuvottelemien virka- ja työehtosopimusten piiriin.

JUKO neuvottelee noin 200 000 korkeakoulutetun tai esimiesasemassa olevan palkansaajan palvelussuhteen ehdoista kunnan, valtion, kirkon ja yliopistojen sopimusaloilla. Neuvottelujärjestö on mukana sopimuksissa, jotka koskevat kaikkiaan lähes 600 000 suomalaista palkansaajaa.