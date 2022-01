Jukka Tarkka: Tällainen puolustusministeri on kansallinen riski

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Antti Kaikkosen mukaan Venäjän vaatimat turvatakuut eivät vaikuta Suomen liikkumatilaan.

Valtiotieteen tohtori Jukka Tarkka hämmästelee puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk.) lausuntoja turvallisuuspolitiikasta.

Kaikkonen arvioi Ylelle, ettei Suomen turvallisuustilanne ole heikentynyt Venäjän toimien seurauksena. Hänen mukaansa Venäjän vaatima Naton itälaajentumisen jäädyttäminen ei vaikuta Suomen valintamahdollisuuksiin puolustusliiton suhteen.

– En usko, että tätä ovea meiltä suljettaisi. Tästä on saatu tuoreet takeet ja arviot viimeksi Naton suunnasta, Antti Kaikkonen totesi.

Puolustusministerin mukaan on tärkeää, että asiasta päättäminen pysyy Suomen käsissä.

– Vaikka meillä ei ole välittömiä ajatuksia muuttaa linjaamme tässä suhteessa, niin on tärkeää, että meillä on liikkumatila olemassa nyt ja tulevaisuudessa, Kaikkonen jatkoi.

Jukka Tarkka pitää arviota ristiriitaisena.

– Meillä on aika kummallinen puolustusministeri. Yhdessä uutisklipissä hän selittää, miten tärkeää on, että Nato pitää oven auki uusille jäsenille. Ja viereisen nurkan takana hän todistaa, että hän ainakaan ei kannata Natoon liittymistä. Nykyisessä turvallisuustilanteessa tällainen puolustusministeri on kansallinen turvallisuusriski, Tarkka kirjoittaa Facebook-julkaisussaan.

Hän varoittaa tekemästä turvallisuuspoliittisia ratkaisuja ”tunteilun” pohjalta.

– Tilanteen ehkä pelastaisi, jos hän tulisi lopultakin järkiinsä ja kertoisi ymmärtävänsä, että nyt jos koskaan on oikea aika liittyä Natoon, sillä hetken perästä ovet voivat olla kiinni. Turvallisuuspolitiikka on vaativa laji. Siinä ei pärjätä kotoisella tunteilulla, Jukka Tarkka sanoo.

LUE MYÖS:

Ruotsin kaikki puolueet koolle Venäjän takia (VU 10.1.2022)