Jukka Kopra: Lisää tekoja yrittäjyyden puolesta

Kansanedustajan mukaan kokoomus on merkittävästi edistänyt yrittämisen edellytyksiä Suomessa.

Kokoomuksen kansanedustaja Jukka Kopran mukaan suomalaisia yrittäjiä olisi kuunneltava muulloinkin kuin vain kerran vuodessa järjestettävänä yrittäjien päivänä.

– Menestyvät yritykset ovat koko hyvinvointimme perusta. Yritysten menestyksen positiiviset vaikutukset heijastuvat koko yhteiskuntaan työllisyyden ja verotulojen kasvuna. Siksi kokoomus pitää tärkeänä, että suomalaisten yritysten ja yrittäjien toimintaedellytykset ovat kunnossa nyt ja tulevaisuudessa, Kopra toteaa tiedotteessa.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän Yrittäjyystekoja 2018 -kiertue on parhaillaan käynnissä. Syksyn aikana se rantautuu useille paikkakunnille ympäri Suomen.

– Kiertue on jatkoa vuoden 2014 yrittäjyyskiertueelle, jonka aikana kokoomuksen kansanedustajat jalkautuivat yrityksiin keräämään ajatuksia yrittäjyyden edistämisestä. Kierroksen jälkeen muodostettiin kokoomuksen kymmenen yrittäjyystavoitetta. Nyt neljä vuotta myöhemmin kaikki näistä tavoitteista ovat joko toteutuneet tai edistyneet merkittävästi. Tekoja yrittäjyyden puolesta tarvitaan lisää, ja siksi kiertue on jälleen käynnissä, Kopra toteaa.

Hän listaa toteutuneita tavoitteita: liikeaikalaki on kumottu, maksuperusteinen arvonlisävero on otettu käyttöön ja palkkaamisen kynnystä on madallettu muun muassa koeaikoja pidentämällä. Myös yritysten tulolähdejako on poistettu.

Hallitus pyrkii ajamaan ensi kevääseen mennessä läpi muutokset, joilla yrittäjien ei-omistavien perheenjäsenten työttömyysturvaa parannetaan ja palkkaamiskynnystä lasketaan yksilöperusteisen irtisanomisen helpottamisella.

Kopra kertoo kuulleensa yrittäjien viestejä jo kahdessa kiertueen tilaisuudessa Kaakkois-Suomessa.

– Juuri nyt pula osaavasta työvoimasta on yritysten ykköshuoli. Työlupajärjestelmään toivotaan nopeita muutoksia. Suomalaisille tuotteille olisi kysyntää, mutta tekijöistä on pulaa.

Lisäksi yrittäjät ovat tilaisuuksissa toivoneet, että työn teettämisen ja tekemisen edellytyksiä parannettaisiin yleisesti. Kopra toteaa, että tavoitteet olivat hyvin yhtenäiset kokoomuksen kanssa.

– Sosiaaliturvan uudistuksella on poistettava kannustinloukkuja, verotus on pidettävä kilpailukykyisenä ja paikallista sopimista on edistettävä.

– Kokoomus ei jätä yrittäjyyden edistämistä puheiden tasolle. Hallitukset, joissa kokoomus on ollut mukana, ovat merkittävästi edistäneet yrittämisen edellytyksiä, Kopra sanoo.