Jukka Kopra: Taksiuudistuksen viat korjattava

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jukka Kopra ottaa kantaa taksiuudistuksesta virinneeseen keskusteluun. Kopran mukaan esiin tulleita ongelmia ei voi lakaista maton alle

− Taksiuudistus on tuonut mukanaan valuvikoja, jotka on korjattava. Alalle tullut epärehellisyys, huonot merkinnät ja laadun laskeminen on käännettävä ympäri. On kitkettävä pois esimerkiksi tapa, jossa toimitaan valheellisesti toisten taksiyritysten nimillä, Jukka Kopra sanoo tiedotteessaan.

− Tuoreiden tietojen mukaan taksialan ilmoitettu liikevaihto ja alv-tuotto on laskenut. Tämä on huolestuttava ilmiö, joka on tutkittava tarkkaan ja asiaan on puututtava viranomaistoimin ja sanktioin, mikäli toimintaan on tullut ei-toivottavia piirteitä, hän lisää.

Kopran mielestä ihmisen pitää voida luottaa siihen, että taksilla pääsee perille.

− Jos sääntöjä ei noudateta ja puutteita ilmenee, pitää voida pohtia esimerkiksi paikallistuntemusvaatimuksen palauttamista. Myönteistä sinänsä on, että asiakkaiden saataville on tullut enemmän vaihtoehtoja, ja digitalisaation mahdollisuuksia on vihdoin päästy hyödyntämään.

Kopran mukaan taksiuudistukseen tarvitaan korjaussarja ensi vaalikaudella.

− Välittömänä keinona esitämme, että valvonnan yhteydessä ilmenneisiin ongelmiin aidosti puututaan ja varmistetaan, että toimintaa harjoittavat vain yritykset ja kuljettajat, jotka noudattavat sääntöjä ja määräyksiä. Tilannetta on seurattava jatkuvasti sekä järjestettävä uusia laajoja valvontaiskuja. Näin saatavan kokonaiskuvan pohjalta on tehtävä tulevalla kaudella toteutettava taksisääntelyn korjaussarja. Olemme valmiita tarvittaessa harkitsemaan esimerkiksi taksiluvan saamisen ehtojen kiristämistä, Kopra sanoo.

Kopra muistuttaa, että Kela-kyytien osalta ongelmat johtuvat Kelan omasta kilpailutuksesta eivätkä uudesta liikennepalvelulaista.

