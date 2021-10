Jukka Kopra: Suomen haettava Natoon jo lähivuosina

Kokoomusedustajan mukaan jäsenyys vahvistaisi turvallisuutta.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jukka Kopran mielestä Suomen on syytä hakea Naton jäsenyyttä lähivuosina ja etenkin, jos Ruotsi päättää hakeutua puolustusliiton jäseneksi.

– Me kannatamme Suomen liittymistä puolustusliitto Naton jäseneksi. Se vahvistaisi Suomen turvallisuutta, Kopra sanoo.

Suomen on hänen mukaansa oltava jäsen kaikissa keskeisissä läntisen yhteistyön järjestöissä.

– Suomen on edistettävä oikeusvaltion, demokratian ja ihmisoikeuksien toteutumista kahdenvälisillä suhteilla sekä Euroopan unionin ja kansainvälisten järjestöjen kautta. On tärkeää, että Suomi on mukana kaikissa niissä pöydissä, joissa Euroopan ulko-, turvallisuus- ja puolustusasioista käytännössä päätetään.

Kopran mukaan myös EU:n ja Naton yhteistyötä on tiivistettävä entisestään.

Yhteistyö oli esillä Naton puolustusministerikokouksessa viime perjantaina. Kokoukseen oli kutsuttu Nato-maiden lisäksi Suomen ja Ruotsin puolustusministerit sekä EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Josep Borrell. Naton tärkein päättävä elin Pohjois-Atlantin neuvosto vierailee ensi viikolla Suomessa ja Ruotsissa.

– Pitkällä aikavälillä on oltava valmius tarkastella EU:n ja Naton tehtävien yhdistämistä puolustusasioissa. EU:n 27 jäsenmaasta 21 kuuluu myös Natoon, joten päällekkäisille tehtäville tuskin on tilausta. Tärkeintä on, että Suomi on aktiivisena osapuolena tekemässä näitä meidän, koko Euroopan ja jopa koko maailman turvallisuuteen tähtääviä ratkaisuja, kokoomusedustaja sanoo.