Kokoomuksen Jukka Kopra: Liian harva suomalainen on töissä

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtajan mukaan työllistämiseen tarvitaan laajasti erilaisia keinoja.

Kansanedustaja Jukka Kopran (kok.) mukaan Suomi on edelleen tilanteessa, jossa liian harva suomalainen on töissä.

– Työllistämisen suhteen on vielä paljon tehtävää, jotta mahdollisimman moni pääsee töihin. Jo pitkään puolueet ovat puhuneet työn murroksesta ja sen muutosvauhdista. Murros edellyttää, että on tehtävä laajasti eri toimia, joilla puututaan työllistymisongelmaan, Jukka Kopra sanoo tiedotteessaan.

Kopran mielestä keskustelu irtisanomisten helpottamisesta pienissä yrityksissä vie huomion pois pääasiasta.

– Muuttuvassa maailmassa tarvitaan uusia toimintatapoja ja joustavuutta työmarkkinoille. Meillä on vielä paljon tehtävää, jotta mahdollisimman moni pääsee töihin. Kynnyksen päästä näyttämään omaa osaamistaan pitäisi olla mahdollisimman alhainen. Yksittäisiin toimiin takertuminen ei vie työllistymiskeskustelua oikeaan suuntaan.

Kopra muistuttaa, että Suomen yhtenä haasteena on osaamispula. Hänen mielestään työtä pitää olla tarjolla, jotta työttömien osaaminen pääsee kehittymään.

– Työttömissä on paljon osaamista, joka ei työttömänä ollessa pääsääntöisesti kasva. Tämä osaaminen jää käyttämättä ja kehittymättä. Työttömän kannusteet työskennellä on yksi keskustelu, mutta samalla työtä on pystyttävä tarjoamaan nykyistä joustavammilla tavoilla. Töihin on vaikea päästä, jos palkkaaja kokee, että työllistämisessä on riskejä.

Kopran mukaan pienyrityksissä piilee paljon kasvu- ja työllistämispotentiaalia.

– Olemme kiertäneet syksyn aikana ympäri Suomea keskustelemassa yrittäjien kanssa. Viesti on ollut, että ihmisiä otettaisiin töihin, jos riskit eivät olisi niin suuria.

– Yrittäjien mukaan työnhaussa on lisääntynyttä epävarmuutta. Työnhakijoissa on muun muassa paljon ihmisiä, jotka työttömyyskarenssin estämiseksi käyvät haastatteluissa, mutta eivät tosiasiassa halua töitä. Tämä hankaloittaa työntekijöiden palkkaamista ja lisää koettua työllistämisen riskiä.

Kopran mukaan ”yrityksillä olisi aito halu palkata väkeä”.

– Siksi kaikki keinot on otettava käyttöön, jotta yritykset uskaltavat ottaa riskin ja ihmiset pääsevät töihin, Kopra toteaa.

Suomen talouden kasvu ja vienti ovat osaltaan työllistymisen varassa. Joustavammat työmarkkinat ovat Kopran mukaan yksi osa ratkaisua.

– Pitää muistaa, että keskustelussa ollut esitys on yksi toimi monien joukossa. Työllisyys on hallituskauden aikana kasvanut, mutta se ei riitä ja vielä on paljon tehtävää. Paikallista sopimista pitää lisätä ja joustavoittaa. Työmarkkinoiden jäykkyys ja tarkoitukseton rajoittaminen estää työllistymistä ja siten haittaa koko Suomen hyvinvointia.