Juho Romakkaniemi: Tuhansia yrityksiä kaatuu hallituksen vuoksi

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja vaatii hallitukselta nykyistä järeämpiä tukitoimia.

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi kritisoi Twitterissä Sanna Marinin (sd.) hallituksen toimia yritysten tukemisessa.

Hallitus linjasi tällä viikolla, että alkuvuonna maksettuja arvonlisäveroja voitaisiin palauttaa yrityksille. Ehtona on, että palautetut ja lykätyt arvonlisäverot maksettaisiin takaisin valtiolle kahden vuoden aikana. Kyseessä on siis yrityksille kohdistuva laina, jossa yritykset voisivat lainata jo tilittämiään alv-veroja.

– Paljon yrityksiä tulee kaatumaan ja kymmeniä tuhansia työpaikkoja menetetään turhaan hallituksen alimitoitettujen toimien vuoksi! Ei yritykset korollista ALV-lainaa tarvitse vaan tukea esim. ottamalla sivukulut (TyEL, YEL, SaVa) valtion kannettavaksi akuutin kriisin ajaksi!, Romakkaniemi tviittaa.

Työministeri Tuula Haatainen (sd.) kertoi tiistaina, että työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee ravintoloille erillisiä koronakorvauksia. Julkisuudessa tuen suuruudeksi on kerrottu yli 150 miljoonaa euroa. Romakkaniemen mukaan tuen tarve on paljon suurempi.

– Ravintolat, tapahtumajärjestäjät ja muut jotka on suljettu suoraan hallituksen määräyksillä, tarvitsevat muun päälle oman suoran tukensa. Tähän ei kaavaillut 150 miljoonaa riitä, vaan 500 miljoonaa on lähempänä tarvetta. Tämä on kaikki myös elvytystä! Nyt kunnon toimia hallitus!

